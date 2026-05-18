وزير الصناعة: أسعار الخردة وإعادة التدوير مرشحة للارتفاع عالميًا العام المقبل

كتب : نشأت حمدي

09:32 م 18/05/2026

خالد هاشم، وزير الصناعة

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، اجتماعًا بحضور خالد هاشم وزير الصناعة، لمناقشة إستراتيجية الصناعة المحدثة وآليات دعم وتعميق الصناعة.

وقال "هاشم"، إن مصر لديها صناعات ذات أولوية مثل صناعات الملابس الجاهز والصناعات الغذائية، وهناك صناعات أخرى تحتاج إلى تعميق مثل صناعة المعدات الكهربائية والمنسوجات والأجهزة المنزلية.

وأضاف أن هناك صناعات تحتاج إلى سياسة استباقية لتهيئة ظروف الاستثمار مثل صناعة السيارات وتجميع الإلكترونيات.

وتابع الوزير: "مصر لديها قوة في صناعة الأسمدة ومواد البناء والمعادن والحديد والصلب وهذه الصناعات لها أهميتها ولكنها تحتاج إلى حماية تجارية واستقرار تشريعي ومخصصات من الطاقة".

وقال إن الخردة وكل ما يتعلق بإعادة التدوير من المتوقع ارتفاع ثمنها في العالم كله خلال العام المقبل.

وأكد أنه تم عمل دراسة خاصة بالصناعات المغذية للقطاعات ذات أولية مثل صناعة الملابس الجاهزة والغزل والنسيج والسيارات وتجميع السيارات من أجل تعميقها والاهتمام بها.

خالد هاشم وزير الصناعة أسعار الخردة مجلس النواب

