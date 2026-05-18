إعلان

"القابضة للكهرباء" تُكلف قيادات بتسيير الأعمال لحين عودة رؤساء الشركات من الحج

كتب : محمد صلاح

03:00 ص 18/05/2026

المهندس جابر دسوقي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصدر المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عددًا من القرارات التنظيمية الخاصة بتسيير العمل داخل شركات توزيع الكهرباء، بالتزامن مع سفر عدد من رؤساء الشركات والقيادات لأداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وشملت القرارات تكليف المهندس إبراهيم كامل عضو مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، قائمًا بأعمال رئيس الشركة لحين عودة رئيس الشركة من أداء مناسك الحج.

كما أصدر رئيس الشركة القابضة قرارًا بتكليف المحاسب عبد البصير شمله عضو مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قائمًا بأعمال رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لحين عودة رئيس الشركة من تأدية مناسك الحج.

وتأتي هذه القرارات في إطار ضمان انتظام سير العمل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر، خاصة مع بدء سفر عدد من قيادات قطاع الكهرباء تباعًا خلال الأسبوع الجاري إلى الأراضي السعودية لأداء الفريضة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة مغادرة عدد من رؤساء الشركات والقيادات التنفيذية بالقطاع، وسط ترتيبات داخلية لتسيير الأعمال خلال فترة غيابهم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

المهندس جابر دسوقي الشركة القابضة لكهرباء مصر عيد الأضحى مناسك الحج

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
زووم

محمد رمضان يكشف رأيه في الأعلى أجرًا.. ماذا قال عن الزعيم؟
حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
علاقات

حظك اليوم وتوقعات الأبراج 18-5: تحذير لهذا البرج.. ونصائح لهؤلاء
هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. أمين الفتوى يُجيب
أخبار مصر

هل يجوز شراء الأضحية بالتقسيط؟.. أمين الفتوى يُجيب
تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
زووم

تفاصيل "ليلة رعب" عاشها عادل إمام في بولاق أبو العلا
ترامب ينشر صورا بالذكاء الاصطناعي لحرب يخوضها في الفضاء.. ما القصة؟
شئون عربية و دولية

ترامب ينشر صورا بالذكاء الاصطناعي لحرب يخوضها في الفضاء.. ما القصة؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان