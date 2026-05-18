أصدر المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، عددًا من القرارات التنظيمية الخاصة بتسيير العمل داخل شركات توزيع الكهرباء، بالتزامن مع سفر عدد من رؤساء الشركات والقيادات لأداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية.

وشملت القرارات تكليف المهندس إبراهيم كامل عضو مجلس إدارة شركة القناة لتوزيع الكهرباء، قائمًا بأعمال رئيس الشركة لحين عودة رئيس الشركة من أداء مناسك الحج.

كما أصدر رئيس الشركة القابضة قرارًا بتكليف المحاسب عبد البصير شمله عضو مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، قائمًا بأعمال رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لحين عودة رئيس الشركة من تأدية مناسك الحج.

وتأتي هذه القرارات في إطار ضمان انتظام سير العمل واستمرار تقديم الخدمات للمواطنين دون تأثر، خاصة مع بدء سفر عدد من قيادات قطاع الكهرباء تباعًا خلال الأسبوع الجاري إلى الأراضي السعودية لأداء الفريضة.

ومن المقرر أن تشهد الأيام المقبلة مغادرة عدد من رؤساء الشركات والقيادات التنفيذية بالقطاع، وسط ترتيبات داخلية لتسيير الأعمال خلال فترة غيابهم.