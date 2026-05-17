أكد الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة وخبير الزراعة الدولي، أن مشروع الدلتا الجديدة يمثل أهمية كبرى لسد الفجوة الغذائية التي تكلف مصر 17 مليار دولار استيراداً سنوياً.

وأوضح نور الدين خلال مداخلة مع الإعلامي محمد علي خير ببرنامج "المصري أفندي" على "الشمس"، أن المشروع قريب من أسواق العاصمة المزدحمة بـ20 مليون نسمة، ويستغرق الوصول إليه ساعة إلا 10 دقائق من الجيزة.

وأشار إلى أن المياه الجوفية كانت واعدة لكنها سريعة النضوب، فتم توصيل ترعتين كبيرتين من مياه المصارف الزراعية المعالجة التي كانت ترمى في البحر المتوسط.

ولفت إلى أن "الترعة الأولى تروي 3.25 مليار متر مكعب سنوياً والثانية 2.1 مليار، بإجمالي 5 مليارات تكفي لري مليون فدان بالري الحديث".

وأكد أن المحاصيل المستهدفة هي الاستراتيجية التي ترهق الخزانة العامة، مثل القمح وبنجر السكر، وأنشئ مصنع داخل المشروع لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السكر.

وقال نور الدين إن المساحة المزروعة حالياً تتراوح بين 9.5 و10 ملايين فدان، وإضافة 2 مليون فدان من الدلتا الجديدة يعني زيادة ربع المساحة الكلية.

وشدد خبير الموارد المائية على أن كل منطقة زراعية تنقسم حسب مناخها، والدول لا تحقق اكتفاءً ذاتياً كاملاً بل تتعاون فيما بينها لتوفير احتياجاتها.