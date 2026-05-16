اتفاقية تعاون في النقل البحري بين مصر وإريتريا

شهدت العاصمة الإريترية أسمرة، اليوم السبت، توقيع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري بين مصر وإريتريا، وذلك خلال زيارة الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل، بحضور الرئيس الإريتري أسياس أفورقي.

وتأتي الاتفاقية في إطار جهود البلدين لتعزيز التعاون الثنائي، حيث تمثل خطوة مهمة لدعم الربط اللوجستي بين الموانئ المصرية والإريترية، بما يسهم في تنشيط حركة التجارة والاستثمار وفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي.

كما تعكس الاتفاقية حرص القيادتين السياسيتين في البلدين على تطوير العلاقات المشتركة والارتقاء بها إلى مستويات أوسع، والاستفادة من الموقع الاستراتيجي لمصر وإريتريا على البحر الأحمر لدعم التكامل الاقتصادي بين الجانبين.