عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مثمراً مع مؤسس شركة «بيور بيبتايدز فارماسوتيكال» الأمريكية لورانس ميسيك، لبحث فرص التعاون الاستثماري في القطاع الصحي المصري.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، اهتمام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للاستثمارات النوعية في المجال الصحي، انطلاقاً من رؤية استراتيجية تهدف إلى توطين الصناعات الدوائية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية المتخصصة، بما يعزز الأمن الدوائي ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

‎وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، إلى حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات، مع التركيز على نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وتوسيع الخدمات الصحية داخل السوق المصري.

‎وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول فرص الاستثمار في تصنيع الأدوية، ورعاية المسنين، والتغذية العلاجية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الصحية المتخصصة، مضيفا أن الوزير دعا إلى تنظيم زيارة ميدانية لوفد الشركة إلى مدينة الدواء «جيبتو فارما» وهيئة الدواء المصرية للاطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتنظيمية المتقدمة في مصر وبحث إقامة شراكات استراتيجية تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة زينب الصدر مساعد نائب الوزير، إلى جانب المستشار شادي البرقوقي، والأستاذة أسماء عبدالفتاح، ومن الجانب الأمريكي عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور ديفيد ديريك، والدكتور جون كريكلاند.