إعلان

لتشجيع الاستثمار الأجنبي.. وزير الصحة يستقبل مستثمراً أمريكياً لبناء شراكات دوائية

كتب : أحمد جمعة

06:12 م 16/05/2026 تعديل في 06:26 م

الدكتور خالد عبدالغفار

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مثمراً مع مؤسس شركة «بيور بيبتايدز فارماسوتيكال» الأمريكية لورانس ميسيك، لبحث فرص التعاون الاستثماري في القطاع الصحي المصري.

وأكد الوزير خلال الاجتماع، اهتمام الدولة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للاستثمارات النوعية في المجال الصحي، انطلاقاً من رؤية استراتيجية تهدف إلى توطين الصناعات الدوائية وتوسيع نطاق الرعاية الصحية المتخصصة، بما يعزز الأمن الدوائي ويرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

‎وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان اليوم، إلى حرص الوزارة على دعم المستثمرين الجادين وتذليل أي عقبات أمام تنفيذ المشروعات، مع التركيز على نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وتوسيع الخدمات الصحية داخل السوق المصري.

‎وأوضح «عبدالغفار» أن الاجتماع تناول فرص الاستثمار في تصنيع الأدوية، ورعاية المسنين، والتغذية العلاجية، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو تطوير الخدمات الصحية المتخصصة، مضيفا أن الوزير دعا إلى تنظيم زيارة ميدانية لوفد الشركة إلى مدينة الدواء «جيبتو فارما» وهيئة الدواء المصرية للاطلاع على الإمكانيات التصنيعية والتنظيمية المتقدمة في مصر وبحث إقامة شراكات استراتيجية تدعم مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد الصدفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الحرجة والعاجلة، والدكتورة زينب الصدر مساعد نائب الوزير، إلى جانب المستشار شادي البرقوقي، والأستاذة أسماء عبدالفتاح، ومن الجانب الأمريكي عبر تقنية الفيديو كونفرانس الدكتور ديفيد ديريك، والدكتور جون كريكلاند.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الصحة خالد عبدالغفار هيئة الدواء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بعد مشاركتها في حرب إيران واعتقال مادورو.. "جيرالد فورد" تعود إلى أمريكا
شئون عربية و دولية

بعد مشاركتها في حرب إيران واعتقال مادورو.. "جيرالد فورد" تعود إلى أمريكا
"انهيارنا".. أول تعليق من محمد صلاح بعد هزيمة ليفربول أمام أستون فيلا برباعية
رياضة عربية وعالمية

"انهيارنا".. أول تعليق من محمد صلاح بعد هزيمة ليفربول أمام أستون فيلا برباعية
"ضحك وعفوية"| رقص ياسمين صبري في جلسة تصوير بفرنسا- صور وفيديو
زووم

"ضحك وعفوية"| رقص ياسمين صبري في جلسة تصوير بفرنسا- صور وفيديو

بحضور نجوم الفن.. الجمهور يردد مع أنغام أغنية سيبتلي قلبي- صور
موسيقى

بحضور نجوم الفن.. الجمهور يردد مع أنغام أغنية سيبتلي قلبي- صور
نهائي الكونفدرالية.. خريطة طرق الوصول لاستاد القاهرة ومحظورات البوابات
حوادث وقضايا

نهائي الكونفدرالية.. خريطة طرق الوصول لاستاد القاهرة ومحظورات البوابات

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

شاهد مباراة الزمالك ببلاش.. 5 طرق لضبط قناة تايم سبورت الأرضية