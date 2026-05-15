احتفلت مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية والمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة، بتخريج 64 طالبًا وطالبة من دفعة 2025/2026، بعد اجتيازهم بنجاح الاختبارات المعتمدة من غرفة التجارة والصناعة الألمانية بنسبة نجاح بلغت 98.5%.

وبذلك يصل إجمالي عدد خريجي المدرسة منذ تأسيسها إلى 1,112 خريجًا وخريجة من الكوادر المؤهلة في قطاع الضيافة، يعمل العديد منهم في كبرى الفنادق والمنشآت السياحية داخل مصر وخارجها، من بينهم نحو 200 خريج يعملون حاليًا في ألمانيا.

شهد حفل التخرج حضور الدكتورة ماجدة حنا نائب محافظ البحر الأحمر؛ والدكتور عمرو بصيلة رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم؛ وليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية؛ وإسلام كيندسفاتر، مدير المدرسة الألمانية الفندقية بالجونة؛ وباتريشيا سيبرت، ممثلة غرفة التجارة والصناعة في لايبزيغ؛ وجوتهارد ديتريش، رئيس مجلس إدارة مدارس ران الألمانية؛ ومارين دياله-شيلشميدت الرئيسة التنفيذية للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة؛إلى جانب أعضاء فرق تنفيذ المشروع.

ويأتي دعم مؤسسة ساويرس للمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة في إطار التزامها بتطوير التعليم الفني والتدريب المهني، باعتبارهما من أهم أدوات تأهيل الشباب لسوق العمل وخلق فرص عمل مستدامة. فمنذ عام 2017، استثمرت مؤسسة ساويرس أكثر من 289 مليون جنيه في تطوير المدرسة كنموذج للتعليم الفني المرتبط مباشرة باحتياجات قطاع الضيافة.

وتعتمد المدرسة على نظام التعليم المزدوج، الذي يجمع بين الدراسة النظرية والتدريب العملي داخل كبرى الفنادق في الجونة والغردقة، بما فيهم فنادق أوراسكوم، بما يمنح الطلاب خبرة عملية حقيقية تؤهلهم للعمل وفقًا للمعايير الدولية.

وانعكس هذا النموذج في نتائج ملموسة على مستوى التوظيف، حيث تمكن العديد من خريجي المدرسة من بناء مستقبل مهني داخل مصر وخارجها، في تجربة تعكس أهمية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية في تحويل التعليم إلى فرص عمل حقيقية.

وفي كلمتها، أكدت ليلى حسني، المديرة التنفيذية لمؤسسة ساويرس: "ما نحتفل به اليوم ليس مجرد تخريج دفعة جديدة، بل تخريج شباب وفتيات استطاعوا، بالاجتهاد والتدريب والفرصة الحقيقية، أن يبنوا لأنفسهم مستقبلًا مهنيًا واعدًا. فالمدرسة الألمانية الفندقية بالجونة لا تقتصر على تقديم تعليم فني عالي الجودة، بل تمنح طلابها تجربة عملية حقيقية تُعدّهم لسوق العمل منذ اليوم الأول.

وانعكس نجاح هذا النموذج في تميز خريجي المدرسة داخل مصر وخارجها، وقدرتهم على المنافسة في كبرى المؤسسات الفندقية والسياحية الدولية، كما نفخر أيضًا بالطلبة الوافدين من سوريا وإريتريا والصومال، الذين واصلوا رحلتهم التعليمية رغم التحديات الصعبة، في تأكيد على أن التعليم يظل أحد أهم أبواب الفرص والتمكين. هذا النجاح الذي نشهده اليوم، ما كان ليتحقق دون الشراكة الممتدة مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومؤسسة ران التعليمية، وشركة أوراسكوم للتنمية، وجميع الشركاء الداعمين لهذا النموذج."