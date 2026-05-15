نقيب الأشراف: شيخ الأزهر الأسبق عبدالحليم محمود كان له دورًا بارزًا في انتصارات أكتوبر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:54 م 15/05/2026
    نقيب الأشراف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عبدالحليم محمود بالشرقية
    نقيب الأشراف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عبدالحليم محمود بالشرقية
    نقيب الأشراف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عبدالحليم محمود بالشرقية
    نقيب الأشراف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عبدالحليم محمود بالشرقية
    نقيب الأشراف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عبدالحليم محمود بالشرقية
    نقيب الأشراف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عبدالحليم محمود بالشرقية
    نقيب الأشراف يؤدي صلاة الجمعة بمسجد عبدالحليم محمود بالشرقية

أدى السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، صلاة الجمعة، بمسجد الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، بعزبة أبو أحمد التابعة لقرية السلام بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، بصحبة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور نظير عياد مفتي الجمهورية، والمهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، وبحضور قيادات شعبية وتنفيذية والعديد من أهالي المحافظة.

يأتي ذلك إحياَء لذكرى ميلاد الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، الذي ولد في الـ 12 من مايو عام 1910.

وقال السيد محمود الشريف، في تصريحات له، عقب الصلاة، إن الإمام الراحل الدكتور عبدالحليم محمود هو أحد المجددين في الفكر الديني، وله دور كبير في إصلاح المناهج وخاض العديد من المعارك للدفاع عن الدين الإسلامي الحنيف، وكان دائما ما يرتبط اسمه بالإصلاح والتجديد في أي منصب يتولاه.

الدور البارز للدكتور عبدالحليم محمود في انتصارات أكتوبر

وشدد نقيب السادة الأشراف، على أن التاريخ لن ينسى الدور الوطني البارز للدكتور عبدالحليم محمود في انتصارات أكتوبر المجيدة، بعد أن وقف داعمًا لقواتنا المسلحة ومؤازرًا لقرار الحرب، وأكد أن معركة أكتوبر كانت معركة عقيدة وإرادة وكرامة، وصرّح من منبر الأزهر بأن "الجنود المصريين الذين يقاتلون لاسترداد الأرض المغتصبة هم في سبيل الله، ومن يُستشهد منهم فهو شهيد"، وهو ما كان له أثر بالغ في رفع الروح المعنوية في الجبهة وفي الداخل.

وِأشار نقيب السادة الأشراف، إلى أن الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، أثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من الكتب والمؤلفات، وكانت كتبه تدرس في الكثير من الجامعات بالدول العربية والإسلامية، ولا تزال تدرس في بعضها حتى الآن.

زيارة مقام الدكتور عبدالحليم محمود

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يرحم الدكتور عبدالحليم محمود، وأن يجعل كل ما قدمه في ميزان حسناته، وأن يجعله شفيعا له يوم القيامة.

وزار نقيب السادة الأشراف، ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية، إلى مقام الدكتور عبدالحليم محمود، للدعاء له بالرحمة والمغفرة.

