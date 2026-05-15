المفتي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

04:03 م 15/05/2026
    المفتي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية (1)
    المفتي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية (2)
    المفتي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية (3)
    المفتي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية (5)
    المفتي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية (6)
    المفتي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الإمام عبد الحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية (4)

أدى الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، صلاة الجمعة بمسجد الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور عبدالحليم محمود، شيخ الأزهر الراحل، بقرية السلام بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية؛ وذلك احتفاءً بذكرى مولده واستحضارًا لسيرته العلمية والدعوية الخالدة.

وألقى خطبةَ الجمعة، الدكتور محمد إبراهيم حامد، وكيل وزارة الأوقاف بالشرقية، تحت عنوان «فضل العشر الأوائل من ذي الحجة»، حيث تناول ما لهذه الأيام المباركة من مكانةٍ عظيمةٍ في الإسلام، بما تحمله من نفحاتٍ إيمانيةٍ وفرصٍ جليلةٍ للتقرب إلى الله تعالى بالطاعات والعبادات وأعمال البر والخير، مؤكدًا أن هذه الأيام تمثل موسمًا ربانيًّا لتجديد الإيمان وإحياء معاني التوبة والذكر والإحسان، داعيًا إلى اغتنامها في طاعة الله وصلة الأرحام وجبر الخواطر.

وأكد مفتي الجمهورية، أن الإمام الراحل عبدالحليم محمود، كان مدرسةً متكاملةً في الفكر والتزكية والدعوة، حيث جمع بين جلال العلم ونقاء الروح وسمو المقصد، فاستحق أن يحتل تلكم المكانة الرفيعة في قلوب المسلمين وعقولهم، حتى غدا رمزًا خالدًا للعالم العامل الذي عاش للدين والأمة معًا، وبقي أثره شاهدًا على صدق عطائه وعمق رسالته.

وتوجَّه الحضور بعد الانتهاء من الصلاة، إلى مقام الإمام الأكبر الراحل الدكتور عبدالحليم محمود، حيث تضرعوا إلى الله تعالى بالدعاء له، جزاء ما قدَّم من جهودٍ جليلة في خدمة الأزهر الشريف والفكر الإسلامي الوسطي المعتدل.

