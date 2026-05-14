شهدت مصر أحداثًا متنوعة اليوم الخميس بينها توجيه رئيس الوزراء بتسريع إنهاء تعديلات التصالح، ورد رسمي على "قطار الظلام" وتحرك عاجل بشأن طفل

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية.

السيسي يمد إشراف المستشار محمد عبدالوهاب على المجالس التخصصية

نشرت الجريدة الرسمية، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم 205 لسنة 2026 باستمرار تولى المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، وذلك لمدة عام ثالث، اعتبارًا من 2 مايو 2026، وتكون له سلطات الوزير المختص بالنسبة إلى شئونها المالية والإدارية وإلى العاملين بالأمانة العامة والأمانات الفرعية لهذه المجالس.

للتفاصيل .. اضغط هنا

رئيس الوزراء يوجه بسرعة إنهاء تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الانتهاء من التعديلات القانونية الخاصة بإجراءات التصالح في مخالفات البناء، كما كلف بتبسيط وتسريع الإجراءات دون أي تعقيدات في هذا الشأن، مراعاةً لمصالح المواطنين، وبما يسهم في إغلاق هذا الملف.

للتفاصيل.. اضغط هنا

أول رد من السكة الحديد على فيديو "قطار الظلام" – خاص

ردّ مصدر بالهيئة القومية لسكك حديد مصر على فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، يُظهر انقطاع الكهرباء بالكامل داخل أحد القطارات على خط طنطا – القاهرة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

الحكومة تحسم الجدل بشأن صرف زيت مغشوش ضمن المقررات التموينية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، حقيقة ما تم تداوله حول صرف عبوات زيت مغشوشة وسلع مجهولة المصدر ضمن المقررات التموينية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

رسميًا.. موعد صرف تكافل وكرامة لشهر مايو وقيمة الدعم

أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة برنامج «تكافل وكرامة» عن شهر مايو، غدًا الجمعة الموافق 15 مايو، وذلك لـ4.7 مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية.

للتفاصيل.. اضغط هنا

"بابا ميستهلش كده".. تحرك عاجل من وزارة العمل بعد استغاثة طفل

أثارت كلمات طفل بالصف الثالث الإعدادي حالة واسعة من التفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر رسالة مؤثرة طالب خلالها بمساندة والده العامل بإحدى الشركات الخاصة، مؤكدًا أنه تعرض للظلم ولم يحصل على حقوقه، وفقًا لما جاء في منشوره المتداول.

للتفاصيل.. اضغط هنا

بعد تُحرك وزارة العمل.. أول رد من يونيون إير بشأن فصل موظفين تعسفيًا

قال بيان صادر عن شركة يونيون إير، إن الشركة تتابع ما تم تداوله عبر بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن واقعة حدثت داخل إحدى المنشآت التابعة للشركة.

للتفاصيل.. اضغط هنا

تخفيضات جديدة على مونوريل العاصمة الإدارية بدءًا من الجمعة

أعلنت وزارة النقل، بدءًا من غدٍ الجمعة 15 مايو 2026، تقديم خصم بنسبة 50% على قيمة التذكرة الكاملة لركاب المرحلة الأولى من مونوريل شرق النيل، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى أيام العطلات الرسمية، لمدة ثلاثة أشهر.

للتفاصيل.. اضغط هنا