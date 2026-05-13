شهدت مصر، اليوم الأربعاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها: الرئيس السيسي ونظيره الأوغندي يبحثان تطورات فلسطين والسودان وليبيا ومياه النيل، و"نقابة بدالي التموين" تكشف لماذا تأخرت منحة التموين الاستثنائية لشهر مايو 2026؟ والحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا، ومشادة بمحلية النواب بسبب مخالفات بناء بالسلام و2554 فرصة عمل بـ66 شركة خاصة في 16 محافظة.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي ونظيره الأوغندي يبحثان تطورات فلسطين والسودان وليبيا ومياه النيل

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالرئيس يوري موسيفيني، رئيس جمهورية أوغندا، وذلك في القصر الرئاسي بمدينة عنتيبي.

لماذا تأخرت منحة التموين الاستثنائية لشهر مايو 2026؟

كشف ماجد نادي، رئيس النقابة العامة لبدالي التموين، عن سبب تأخر صرف منحة التموين الخاصة بشهر مايو 2026، موضحًا أسباب عدم فتح السيستم لصرف المنحة حتى الآن، وآلية صرف المستحقات المتبقية للمواطنين.

الحكومة تحسم الجدل بشأن إصدار العملات البلاستيكية فئة 10 و20 جنيهًا

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي بشأن اعتزام الحكومة وقف إصدار العملات البلاستيكية من فئتي 10 و20 جنيهًا، والاكتفاء بالكميات المتداولة منها في الأسواق.

حقيقة إتاحة تأشيرات الحج 2026 مجددًا.. مصدر يكشف التفاصيل لمصراوي

أكد أحمد البيه، عضو غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، أن جميع تأشيرات الحج السياحي لهذا الموسم تم إصدارها بالفعل للحجاج الفائزين، موضحًا أن رحلات سفر الحجاج إلى الأراضي المقدسة بدأت منذ الأيام الماضية وفق الجداول المقررة.

الحكومة توافق على مشروع قانون بشأن إنشاء الصندوق التكافلي لدعم الأسرة.. تفاصيل

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بشأن إنشاء وتنظيم الصندوق التكافلي لدعم الأسرة المصرية، في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية.

"بتدافع عن الحكومة ولا الشعب؟".. مشادة بمحلية النواب بسبب مخالفات بناء بالسلام

شهد اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم، مشادة ساخنة بين النائب أحمد عبد المعبود والنائب محمد الأسيوطي، أثناء مناقشة طلب إحاطة بشأن مخالفات بناء بحي السلام ثان بمحافظة القاهرة.

2554 فرصة عمل بـ66 شركة خاصة في 16 محافظة| التخصصات والتقديم

أعلن حسن رداد، وزير العمل، اليوم الأربعاء، إطلاق نشرة التوظيف الأسبوعية الجديدة، والتي تتضمن 2554 فرصة عمل وفرتها 66 شركة من شركات القطاع الخاص، موزعة على 16 محافظة على مستوى الجمهورية، مع إتاحة التقديم طوال شهر مايو 2026.

السكة الحديد تُشغل قطار العودة الطوعية لنقل مئات الأسر السودانية إلى أسوان (صور)

قامت الهيئة القومية لسكك حديد مصر صباح اليوم الأربعاء الموافق 13 مايو 2026 بتشغيل القطار المخصوص رقم (1940) لنقل مئات الأسر السودانية من محطة مصر برمسيس إلى محافظة أسوان، ضمن مشروع “العودة الطوعية”، تمهيدًا لعودتهم إلى دولة السودان الشقيقة، انطلاقاً من عمق الروابط التاريخية والشعبية الممتدة بين الأشقاء في مصر والسودان ، وتنفيذًا لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، بتقديم الدعم الكامل للأشقاء السودانيين العائدين إلى وطنهم.

"السياحة" تُعلن زيادة أسعار عروض الصوت والضوء بداية من يوليو 2026

أخطرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، الشركات الأعضاء بزيادة أسعار تذاكر عروض الصوت والضوء التابعة لشركة مصر للصوت والضوء والتنمية السياحية، وذلك اعتبارًا من الأول من يوليو 2026.

الكهرباء تعلن الأسعار الجديدة للشرائح والعدادات الكودية

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الأسعار الجديدة لشرائح استهلاك الكهرباء، متضمنة إضافة بند جديد خاص بأسعار الكهرباء للعدادات الكودية، مع الإبقاء على معظم أسعار الشرائح المنزلية وفق النظام الحالي.

المسموح والممنوع في الحج 2026.. بيان مهم من "السياحة" يكشف التفاصيل

وجهت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة مجموعة من الإرشادات والتنبيهات المهمة لحجاج السياحة، بالتزامن مع انطلاق رحلات الحج السياحي إلى الأراضي المقدسة لموسم الحج الحالي، وذلك لضمان سهولة إجراءات السفر والوصول وتجنب أي معوقات داخل المطارات أو خلال الرحلات.

وزير السياحة لـ"مصراوي": نستهدف زيادة الغرف الفندقية وتحقيق نمو غير مسبوق

أكد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، أن قطاع السياحة المصري يشهد معدلات نمو كبيرة خلال الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تحقيق طفرة جديدة في أعداد السائحين، مستفيدة من تنوع المقاصد والمنتجات السياحية التي تمتلكها مصر.

