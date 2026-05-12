عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماعًا تناول خطة تدبير الاحتياجات المالية اللازمة لتوفير المزيد من احتياطيات الوقود، وذلك قبل حلول موسم الصيف، وخلال العام المالي 2026-2027 بما يضمن تلبية متطلبات الاستهلاك المتزايد خلال هذه الفترة.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع استعرض كميات الوقود المطلوبة لتشغيل محطات الكهرباء خلال موسم الصيف، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل بصورة استباقية على توفير الاحتياجات اللازمة من الوقود من مختلف المصادر، استعدادًا لمختلف السيناريوهات المحتملة خلال الموسم المقبل.

كما أوضح أن ذلك يتضمن تأمين الاحتياجات المالية اللازمة لتغطية هذه الكميات، بالتنسيق بين البنك المركزي ووزارة المالية.

ولفت الحمصاني إلى التأكيد خلال الاجتماع على التنسيق الكامل بين وزارتي الكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية، في إطار خطة واضحة ومتكاملة تهدف إلى توفير الكميات الكافية من الوقود اللازمة لتشغيل محطات الكهرباء، مع الاستعداد لمختلف الظروف المحتملة، بما يضمن استدامة تشغيل المحطات دون انقطاع.

حضر الاجتماع حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأحمد كُجوك، وزير المالية، والمهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية.