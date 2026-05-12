عقد اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً لمتابعة الموقف التنفيذي وخطط التسليم والتشغيل بعددٍ من مشروعات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزير الإسكان للمُجتمعات العمرانية، واللواء أسامة الجنزوري، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمُهندس خالد صديق، مساعد وزيرة الإسكان؛ المشرف على قطاع مكتب الوزيرة، والدكتور عبد العزيز فهمي، استشاري مشروع حديقة تلال الفسطاط، وعددٍ من المسئولين.

وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي اتصالاً بالحرص على مُتابعة موقف سير العمل في مشروعات قطاع الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وكذا موقف خطط التسليم والتشغيل لتلك المشروعات، وذلك في ضوء أهميتها في تحقيق أهداف التنمية العمرانية والتطوير الحضاري في مختلف ربوع الوطن.

تقدم كبير في مشروعات العلمين الجديدة وتسليم آلاف الوحدات

وخلال الاجتماع، عرضت المهندسة راندة المنشاوي، الموقف التنفيذي للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، والذي عكس نسب تنفيذ مُتقدمة لمختلف المُكونات، بما في ذلك الأبراج الشاطئية؛ بمراحلها المختلفة، وأبراج مارينا تاورز، والبُحيرات الغربية، والداون تاون؛ بمرحلتيه، بالإضافة إلى نسب الإنجاز في المدينة التراثية والمباني التي تم تشغيلها، إلى جانب الموقف التنفيذي لعدة مشروعات سكنية بالمدينة تضم كمبوند مزارين، وسكن لكل المصريين، والإسكان المتميز، وسكن مصر، والحي اللاتيني.

كما تطرقت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية إلى موقف خطط التسليم للمشروعات بمدينة العلمين الجديدة، حيث أكدت أن الحي اللاتيني ـ والذي يضم نحو 10316 وحدة سكنية ـ أصبح بكامله جاهزاً للاستلام، حيث تم تسليم عدد كبير من الوحدات بالحي، إلى جانب ارسال خطابات للحاجزين لسرعة الاستلام، كما تناولت موقف الوحدات الجاهزة للاستلام في الأبراج الشاطئية، مشيرة إلى أنه تم تسليم نحو 1909 وحدات من إجمالي 2600 وحدة مُنتهية، وجارِ استكمال التسليم، إلى جانب الإشارة إلى موقف التسليم في العديد من المشروعات السكنية بمُختلف المستويات بالعلمين الجديدة، وكذا الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها في المدينة.

كما عرضت الوزيرة الموقف العام لتقدم الأعمال الخاصة بالمرافق في مدينة العلمين الجديدة، وذلك في قطاع تغذية المدينة بمياه الشرب، وخدمات الصرف الصحي، وكذا خطوط الري الناقلة، وشبكات المرافق المتنوعة، إلى جانب أعمال رفع كفاءة شبكات الطرق والمحاور والميادين الرئيسية بالمدينة، وأعمال الزراعة والتشجير.

وعرضت المُهندسة راندة المنشاوي، الرؤية الشاملة لتشغيل مدينة العلمين الجديدة، ضمن محاور تتضمن جعل المدينة مركزاً اقليمياً ودولياً مُتكاملاً لسياحة المؤتمرات والمعارض واستضافة الفعاليات الكبرى على مدار العام، إلى جانب تحقيق التكامل بين الأنشطة المُتنوعة بما يُعزز استدامة التشغيل طوال العام، جنباً إلى جنب مع تنمية ودعم المناطق الصناعية بالمدينة بما يُعزز فرص عمل دائمة ويُعزز الاستقرار السكاني، حيث أوضحت الوزيرة أن "العلمين الجديدة" تتأهب لاستضافة عددٍ من الفعاليات البارزة خلال العام الجاري 2026، ومن بينها: مؤتمر الجمعية العمومية للبنك الأفريقي، وقمة الاتحاد الأفريقي للمال والأعمال، وقمة ريادة الأعمال ضمن الاتحاد الأفريقي، إلى جانب استضافة المهرجان الدولي للطعام، ومهرجان السياحة العلاجية، ومهرجان الفروسية للخيول العربية، ومؤتمر الضيافة العالمي، إلى جانب مؤتمر سيتي سكيب، ومهرجان العالم علمين، ومعرض العلمين الدولي للكتاب.

موقف متقدم في مشروع رأس الحكمة وتطوير سانت كاترين

كما استعرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمُجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذي لمشروع رأس الحكمة بما في ذلك موقف توفير الأراضي البديلة وترفيقها في منطقة شمس الحكمة وإقامة المناطق الخدمية المتنوعة. وتطرقت الوزيرة أيضاً إلى الموقف الخاص بالتجمع العمراني الجديد بسملا وعلم الروم، حيث أشارت إلى موقف تسليم مناطق المشروع، وترفيق منطقة "السكن البديل" بمُعدلات تشهدُ تقدماً ملحوظاً، وذلك بالتوازي مع البدء في تنفيذ المنشآت الخدمية التي تشمل مدرسة وسوقاً تجارية ووحدة صحية.

وفيما يخُص مشروع "التجلي الأعظم فوق أرض السلام" بمدينة سانت كاترين، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن المشروع في مراحله الأخيرة، حيث من المخطط الانتهاء من الأعمال بالكامل بنهاية يونيو 2026، مؤكدة أنه تم بالفعل الانتهاء من الأعمال بنسبة 100% في كُلٍ من مركز الزوار الجديد، ومبنى وساحة السلام، والنادي الاجتماعي، بالإضافة إلى تطوير 231 بيتاً بدوياً، في حين وصلت نسبة تنفيذ مركز البلدة التراثية إلى 98%، والمُنتجع السياحي أعلى الهضبة إلى 99%، لافتةً أيضاً إلى إتمام التسليم الإداري للمجمع الشرطي الجديد والمجمع الحكومي الجديد لمحافظة جنوب سيناء.

وفيما يخص مشروع تطوير جزيرة الوراق، استعرضت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تقدم الأعمال في المشروع، بما في ذلك موقف تسليم الأراضي، وكذا موقف صرف التعويضات المُستحقة لأهالي الجزيرة، وتوفير البدائل العينية من وحدات سكنية أو أراضٍ سكنية أو أراضٍ زراعية، للمُنطبق عليهم الاشتراطات.

وفي سياق متصل، أكدت الوزيرة أن العمل في المرحلة العاجلة من مشروع تطوير جزيرة الوراق يسير وفق المُخطط، حيث تم تحديد 30 سبتمبر 2026 موعداً للبدء في تسليم 792 وحدة سكنية كأولوية قصوى لأهالي الجزيرة، مُستعرضة كذلك موقف أعمال تنفيذ المرافق بقطاعات المشروع المتنوعة، وتوفير جميع الخدمات الأساسية بالمنطقة.

حديقة تلال الفسطاط تقترب من التشغيل الكامل خلال مايو الجاري

وحول الموقف التنفيذي لمشروع حديقة تلال الفسطاط بالقاهرة، أوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن هذا المشروع الحضاري يمتد على مساحة 500 فدان، والمشروع قارب على الانتهاء بصورة كاملة، مؤكدة أنه تم بالفعل الانتهاء من الأعمال بنسبة 100% في النادي المصري القاهري والمنطقة الثقافية والساحة ومنطقة التلال (لاندسكيب)، مشيرة إلى أن المنطقة الاستثمارية بلغت نسبة إنجازها 99% وهي جاهزة للتسليم الابتدائي في 15 مايو الجاري، بينما وصلت نسب التنفيذ في منطقة المغامرة والمخزن المتحفي والحدائق التراثية إلى 99%، ومنطقة النهر إلى 98.5%، ومنطقة الأسواق إلى 97%، لافتةً إلى أنه تم فتح المظاريف الفنية والمالية لإدارة وتشغيل الحديقة، ومن المقرر الترسية النهائية على الشركة المشغلة في 30 مايو الجاري.

كما استعرضت الوزيرة خلال الاجتماع، آليات التخصيص للفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة سواء للاستثمارات المحلية أو الأجنبية المباشرة، مؤكدة أن مصر تتبنى استراتيجية طموحة لتحويل المدن الجديدة إلى مراكز جذب استثماري عالمية، من خلال التحول الرقمي في الاستثمار، حيث أطلقت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوابات رقمية مُتخصصة تضمن الشفافية والعدالة وسرعة التخصيص للفرص الاستثمارية.

كما شهد الاجتماع استعراض عددٍ من المشروعات الجاهزة للافتتاح، والتي يُنفذها الجهاز المركزي للتعمير، ومنها محور عمرو بن العاص بمحافظة الجيزة، ويمثل نقلة نوعية في حركة المرور بهذا القطاع الحيوي حيث يُساهم في تقليص الوقت وخفض الكثافات المرورية بشكل ملحوظ، إضافة إلى أحد المحاور المهمة في محافظة الإسكندرية، وذلك بخلاف عدد من المشروعات الأخرى.