قال النائب لطفي شحاته، إنه كان يتمني أن يكون وزير الزراعة ووزيرة الإسكان متواجدين لحضور مناقشة طلبات الإحاطة فيما يخص ملف التصالح في مخالفات البناء، لافتًا إلى أن هناك متاعب للمواطنين البسطاء فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء.

ووجه شحاته، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة فيما يتعلق بالتصالح على مخالفات البناء، سؤالا للجنة التي يترأسها النائب محمود شعراوي بحضور وزيرة التنمية المحلية، إلى متى يظل المواطن يعاني من بطء الإجراءات رغم سداد الرسوم، وكيف يحدث هذا التفاوت الكبير في رسوم التصالح بين محافظة وأخرى والوحدات المحلية في المحافظة الواحدة وما هي أسباب عدم الموافقة على بعض حالات تغير الاستخدام التي نص عليها القانون.

وتابع شحاته: "المواطن بيبقي محتاج يروح لدكتور عشان يتعالج ولكن بيقول لا لما أصب السقف الأول، لذلك أطالب بسرعة تدخل الحكومة لوضع جدول زمني للانتهاء من ملف التصالح وتيسير الإجراءات أمام المواطنين".