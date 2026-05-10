أكدت الدكتورة ولاء مصطفى، مديرة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، أن أعمال الترميم والتطوير داخل المتحف اليوناني الروماني تُنفذ وفق أعلى المعايير العلمية والفنية المعمول بها عالميًا، وبمشاركة خبراء ومتخصصين مصريين يمتلكون خبرات كبيرة في مجال ترميم وصيانة الآثار.

مديرة المتحف اليوناني الروماني: جميع أعمال الترميم تخضع لدراسات دقيقة ومراجعات مستمرة

قالت مديرة المتحف، في تصريحات لمصراوي، على هامش فعاليات المجلس العالمي للسياحة والسفر، على متن باخرة، بمشاركة عدد من الشخصيات الدولية المعنية بقطاعي السياحة والآثار، إن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بالحفاظ على التراث الأثري، مشيرة إلى أن جميع أعمال الترميم التي تتم داخل المتحف تخضع لدراسات دقيقة ومراجعات مستمرة لضمان الحفاظ الكامل على القطع الأثرية دون التأثير على قيمتها التاريخية أو الفنية.

وأضافت أن هناك دائمًا حالة من الجدل المصاحبة لأي أعمال ترميم، خاصة فيما يتعلق بتغير بعض الألوان أو الشكل الظاهري لبعض القطع أو العناصر المعمارية، مؤكدة أن فرق العمل تلتزم بشكل كامل بالمعايير الدولية الخاصة بالترميم، مع استخدام مواد تتوافق مع طبيعة الأثر الأصلي وتساعد على حمايته واستدامته.

ولاء مصطفى: الهدف من الترميم حماية الأثر وليس تغيير شكله

أوضحت أن “الترميم في حد ذاته له مدارس وأساليب علمية مختلفة”، لافتة إلى أن الهدف الأساسي من أي عملية ترميم ليس تغيير شكل الأثر، وإنما الحفاظ عليه وحمايته من عوامل الزمن والتلف، مع إعادة تقديمه بصورة تضمن استمراريته للأجيال المقبلة.

وأكدت أن المواد المستخدمة في أعمال الترميم يتم اختيارها بعناية شديدة، بما يتناسب مع طبيعة كل قطعة أثرية، مشيرة إلى أن فرق الترميم المصرية أصبحت تمتلك خبرات كبيرة تؤهلها لتنفيذ مشروعات معقدة وفق أحدث الأساليب العلمية الحديثة.

المتحف اليوناني الروماني يضم مقتنيات نادرة تعكس الحضارتين اليونانية والرومانية

أضافت أن المتحف اليوناني الروماني يمثل واحدًا من أهم المتاحف الأثرية في مصر ومنطقة البحر المتوسط، نظرًا لما يضمه من مقتنيات نادرة تعكس طبيعة الحياة خلال العصرين اليوناني والروماني، إلى جانب إبراز التفاعل الحضاري والثقافي بين الحضارة المصرية القديمة والحضارات الأخرى.

وأشارت إلى أن أعمال التطوير التي شهدها المتحف خلال السنوات الماضية استهدفت تحسين تجربة الزائر والحفاظ على المقتنيات الأثرية في الوقت نفسه، موضحة أن سيناريو العرض المتحفي تم تطويره بصورة حديثة تساعد الزائر على فهم التسلسل التاريخي والحضاري للمقتنيات المعروضة.

وشددت مديرة المتحف اليوناني الروماني على أن الحفاظ على الآثار مسؤولية كبيرة تتطلب التوازن بين حماية القطع الأثرية وإتاحتها للجمهور بصورة آمنة ومدروسة، مؤكدة أن جميع المشروعات التي يتم تنفيذها داخل المتحف تأتي في إطار الحفاظ على الهوية التاريخية والحضارية للمكان.