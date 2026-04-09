قال النائب رضا عبدالسلام، عضو مجلس النواب، إن الجدل المثار حول مقترح التبرع لسداد ديون مصر "أُسيء فهمه وتم تداوله بشكل مقتطع"، ما أدى إلى حالة من البلبلة في الشارع، على حد قوله.

وأوضح "عبدالسلام" في فيديو نشره عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا يقصد أن يتبرع جميع المواطنين لسداد الديون، مؤكدًا أن الطرح لا يستهدف إلا شريحة محددة من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة، خاصة الفئة التي تمثل نحو 5% إلى 10% من المجتمع، ممن تتجاوز دخولهم السنوية مستويات مرتفعة، وبعضهم من أصحاب الثروات الكبيرة.

الفئات المستهدفة من مقترح التبرع لسداد ديون مصر وآلية التنفيذ

أضاف عضو مجلس النواب، أن الهدف من الفكرة هو إنشاء آلية أو صندوق مخصص يساهم فيه القادرون طوعًا، بما ينعكس على دعم الاقتصاد المصري وتقليل أعباء الدين العام، مشيرًا إلى أن مصر تمر بأزمة تتعلق بتزايد حجم الدين، وهو ما يضغط على الموازنة العامة ويؤثر على سعر العملة ومستوى المعيشة.

بدائل اقتصادية مقترحة من النائب رضا عبد السلام

انتقد رضا عبدالسلام استمرار الاعتماد على الاقتراض، معتبرًا أن ذلك يخلق "حلقة مفرغة من الديون"، داعيًا إلى التوسع في بدائل تمويلية مثل الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونظام "B.O.T"، بحيث تتولى الشركات تنفيذ المشروعات بدلاً من لجوء الدولة إلى الاقتراض.

وأشار إلى أن جزءًا كبيرًا من الحلول يكمن في إعادة هيكلة الفكر الاقتصادي، والتوسع في الاستثمار بدلًا من الاعتماد على القروض، مؤكدًا أن الدولة يجب أن تركز على التنظيم والرقابة ووضع الأطر القانونية بدلًا من التنفيذ المباشر للمشروعات.

وأكد أن مبادرته تستهدف دعم الدولة في مواجهة أعباء الدين الخارجي، وتحسين المؤشرات الاقتصادية وسعر الجنيه، بما ينعكس على خفض تكاليف الاستيراد وتحسين مستوى المعيشة، مشددًا على ضرورة "معركة وعي" في التعامل مع مثل هذه الطروحات وعدم إساءة تفسيرها.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن المقترح يظل مفتوحًا للنقاش، وأنه يأمل في تطويره إلى آلية مؤسسية منظمة تحقق مشاركة حقيقية من القادرين لدعم الاقتصاد الوطني.





