لهذه الفئة فقط.. إجازة استثنائية لمدة 5 أيام للعاملين في الحكومة والقطاع الخاص

كتب : أحمد الجندي

01:41 م 09/04/2026

ارتفعت معدلات البحث من العاملين بالقطاع العام والخاص عن إجازة رسمية استثنائية تمتد لخمس أيام متواصلة، تشمل موظفي القطاعين الحكومي والخاص، بدءًا من اليوم الخميس 9 أبريل وحتى يوم الاثنين 13 أبريل، في خطوة تهدف إلى تنظيم أيام الراحة خلال المناسبات الدينية.

وفي هذا الإطار، حصل العاملين المسيحيين على إجازة رسمية ممتدة لمدة 5 أيام متواصلة خلال شهر أبريل 2026، يستفيد منها موظفو القطاعين الحكومي والخاص من الأخوة الأقباط، وفقًا للقرارات واللوائح القانونية المعمول بها.

وتأتي هذه الإجازة تنفيذًا للقرار رقم 346 لسنة 2025 الصادر عن وزارة القوى العاملة المصرية، والذي ينص على منح العاملين الأقباط في القطاع الخاص خمسة أيام إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال مناسباتهم الدينية.

تفاصيل العطلة الممتدة

يستعد عدد كبير من الموظفين للاستفادة من عطلة طويلة تبدأ من:

الخميس 9 أبريل: إجازة بمناسبة خميس العهد.
الجمعة 10 أبريل: عطلة أسبوعية.
السبت 11 أبريل: عطلة أسبوعية.
الأحد 12 أبريل: إجازة بمناسبة عيد القيامة.
الإثنين 13 أبريل: إجازة شم النسيم لجميع المواطنين.

موعد اجازة شم النسيم 2026

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا باعتبار يوم الإثنين 13 أبريل 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص.

