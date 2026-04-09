أدان الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحرمة المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

نقيب المحامين: اقتحام المسجد الأقصى اعتداء مباشر على هوية القدس

أكد نقيب المحامين أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً مباشرًا على هوية القدس ومقدساتها، وتحديًا سافرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من أن استمرار السياسات العدوانية من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ورفع مستويات الاحتقان والتصعيد.

وأدان "علام"، في السياق ذاته، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أنه يستهدف المدنيين والبنية التحتية في لبنان، ويشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

اقرأ أيضًا:

