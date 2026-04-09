"المحامين" تدين اقتحام المسجد الأقصى: تصعيد خطير وانتهاك صارخ لحرمة المقدسات

كتب : أحمد العش

03:00 ص 09/04/2026 تعديل في 12:37 م

الدكتور عبدالحليم علام

أدان الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اقتحام وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، معتبرًا ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا لحرمة المقدسات الإسلامية، واستفزازًا لمشاعر المسلمين حول العالم.

نقيب المحامين: اقتحام المسجد الأقصى اعتداء مباشر على هوية القدس

أكد نقيب المحامين أن هذه الممارسات تمثل اعتداءً مباشرًا على هوية القدس ومقدساتها، وتحديًا سافرًا للوضع التاريخي والقانوني القائم، محذرًا من أن استمرار السياسات العدوانية من شأنه زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، ورفع مستويات الاحتقان والتصعيد.

وأدان "علام"، في السياق ذاته، بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي الأخير على الأراضي اللبنانية، مؤكدًا أنه يستهدف المدنيين والبنية التحتية في لبنان، ويشكل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار الإقليمي.

بعد اقتحام وزير إسرائيلي المسجد الأقصى.. نقيب الأشراف يوجه نداءً للمجتمع الدولي

نقيب المحامين يصدر بيانًا مهمًا بشأن أزمة نيابة النزهة

فيديو قد يعجبك



إيطاليا تمنح نجيب ساويرس وسام "نجمة إيطاليا" برتبة الضابط الأكبر
"ماحدث مهزلة لا تليق بتاريخ الأهلي".. مدحت شلبي يطلق تصريحات نارية
ليه كل الأزمات العالمية بتمس المصريين؟ تفسير مهم من د. محمود محيي الدين
ارتفاع أسعار النفط قرب 4% مع تصاعد مخاوف الإمدادات.. وبرنت يتخطى 98 دولارًا
أمير رمسيس ينتقد قرار غلق السينمات ومنع التصوير ليلًا: "قمة العبث"
الأزمات الدولية لمصراوي: هدنة إيران "على الورق أكثر من الواقع"
أول اتصال منذ بدء الحرب.. السعودية وإيران تبحثان خفض التوتر
"ارتفاع الحرارة وشبورة مائية".. توقعات طقس الأيام المقبلة