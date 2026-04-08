أدان السيد الشريف نقيب السادة الأشراف، بشدة قيام وزير الأمن القومي بحكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المسجد الأقصى، تحت حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد السيد محمود الشريف نقيب السادة الأشراف، أن عملية اقتحام المسجد الأقصى عمل إجرامي وجريمة في كل الشرائع، وتؤدي إلى تفجر الأوضاعَ بفلسطين المحتلة وتأجيج واستفزاز لمشاعر المسلمين في العالم كله.

نقيب الأشراف يوجه نداء للمجتمع الدولي

وطالب نقيب السادة الأشراف، المجتمع الدولي باتخاذ مواقف حاسمة لوقف هذه الجرائم المتواصلة من الكيان الصهيوني، وحماية المقدسات الدينية بمدينة القدس وكامل الأراضى الفلسطينية المحتلة من بطش العدو الصهيوني.

ودعا نقيب السادة الأشراف، المولى عز وجل أن يحفظ فلسطين والقدس والمسجد الأقصى، وأن يعيد الحق المغصوب إلى أصحابه.