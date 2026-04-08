الحكومة: توقيع شراكة استراتيجية بين "إندوراما" و"فوسفات مصر" لإنشاء مصنع أسمدة

كتب : أحمد الجندي

02:32 م 08/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اليوم؛ مراسم توقيع عقد شراكة بين شركة "إندوراما" وشركة فوسفات مصر لإنشاء مصنع جديد للأسمدة الفوسفاتية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمنطقة السخنة الصناعية، وذلك بحضور المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، و وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وبحسب بيان، وقع العقد كل من المهندس محمد عبد العظيم، رئيس شركة فوسفات مصر، والسيد/ موكول أغاروال، المدير التنفيذي لشركة "إندوراما".
توجيه جديد من هيئة النقل العام بشأن زيادة الإيرادات

إنشاء مجمع صناعي متكامل للأسمدة والكيماويات

وتأتي هذه الشراكة بين شركة "إندوراما" العالمية من خلال شركتها التابعة “إندوراما هولدينغز بي. في.” ومقرها هولندا، وشركة فوسفات مصر، بهدف التعاون لإنشاء مجمع صناعي متكامل للأسمدة والكيماويات الأساسية بطاقة إنتاجية تصل إلى 600 ألف طن سنويًا للمرحلة الأولى منه، وذلك بتكلفة استثمارية لهذه المرحلة تصل إلى 525 مليون دولار، وتشمل إنتاج الأسمدة الفوسفاتية ومجموعة من المنتجات المرتبطة عالية الجودة، داخل نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، مستفيدًا من الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة.

تمكين الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات الكيماوية

وفي هذا السياق، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن هذه الاتفاقية خطوة استراتيجية نحو تمكين الاقتصاد الوطني وتوطين الصناعات الكيماوية المعتمدة على الخامات التعدينية، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز سلاسل القيمة، خاصة في ظل التعاون مع شركة عالمية بحجم “إندوراما”، فضلًا عن دعم توجه الهيئة نحو جذب استثمارات نوعية ذات قيمة مضافة عالية، مؤكدًا أن هذا المشروع يُعد استكمالًا لسلسلة من المشروعات التي نجحت اقتصادية قناة السويس في جذبها خلال الفترة الأخيرة، لاسيما في القطاعات الاستراتيجية التي تستهدف خفض الفاتورة الاستيرادية وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني.

شئون عربية و دولية

ولي عهد الكويت يتسلم رسالة من الرئيس السيسي
شئون عربية و دولية

بعد وقف حرب إيران.. كيف بات لبنان "وحيدًا" في وجه التصعيد؟
علاقات

براكين وأعاصير وبحيرات قاتلة.. أخطر 5 أماكن في العالم

شئون عربية و دولية

رئيس وزراء لبنان يعلق على الغارات الإسرائيلية.. ويطالب مساعدة "الأصدقاء"
شئون عربية و دولية

مجزرة في لبنان.. "مئات الضحايا" جراء الضربات الإسرائيلية

