"الأوقاف" تخصص خطبة الجمعة المقبلة للحديث عن "الاحتكار"

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

08:35 م 07/04/2026 تعديل في 08:39 م

وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف، أن موضوع خطبة الجمعة المقبلة هو "النصوص الشرعية بين الفهم الصحيح وسوء التأويل"، على أن تكون موضوع الخطبة الثانية "الاحتكار".

الهدف من خطبة الجمعة

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الثلاثاء، أن الهدف من الخطبة الأولى هو التوعية بضرورة فهم النصوص الشرعية فهما صحيحًا، وبيان عواقب التأويل السيئ

وحذّرت وزارة الأوقاف من الاحتكار لما يخلّفه من قسوةٍ في القلوب، وغلاءٍ في الأسعار، وفسادٍ في روح المجتمع التي تقوم على الرحمة والتعاون، لا على الاستغلال والجشع، وإليك طرفا من بيان ذلك.

وشددت وزارة الأوقاف، على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن ينهى الخطيب خطبته والناس فى شوق إلى المزيد خير من أن يطيل فيملوا، وفى الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

أحدث الموضوعات

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق
أخبار مصر

حالة الطقس غدًا.. الأرصاد: أمطار رعدية محتملة على هذه المناطق
حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
مدارس

حقيقة سقوط سقف فصل في مدرسة بالمعادي.. التعليم تكشف التفاصيل
(س وج).. أبرز تعديلات قانون الضرائب العقارية.. ماذا تغير؟
اقتصاد

(س وج).. أبرز تعديلات قانون الضرائب العقارية.. ماذا تغير؟
تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال
رياضة عربية وعالمية

تصل لـ30 ألف جنيه.. اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباريات مصر في المونديال
مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)
زووم

مي عز الدين تفاجئ جمهورها بلوك جديد وزوجها يغازلها.. (صور)

محمود محيي الدين يكشف تأثيرات حرب إيران.. وموقف الصين (فيديو)
بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
لحظة بلحظة.. الأهلي 1 - 1 سيراميكا كليوباترا.. الدوري المصري
حرب إيران وأمريكا.. كيف أشعلت خلافا بين القوى العظمى في مجلس الأمن؟