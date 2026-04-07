وزير الموارد المائية: زراعة مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي

كتب : نشأت حمدي

07:36 م 07/04/2026

الدكتور هاني سويلم وزير الري

قال الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن قرار تنظيم زراعة الأرز يأتي في إطار الحفاظ على الموارد المائية المحدودة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بـمجلس النواب المصري، برئاسة النائب السيد القصير، وبحضور وزير الزراعة علاء فاروق، حيث أشار الوزير إلى أن الدولة تستهدف زراعة نحو مليون فدان من الأرز لتحقيق الاكتفاء الذاتي، في ظل التحديات المائية التي تواجه مصر، مؤكدًا أن القرارات تُتخذ بناءً على أسس علمية.

وأضاف أن الدولة حددت المساحات بما يحقق التوازن بين الأمن الغذائي والموارد المائية، مشددًا على أن إدارة ملف المياه تعتمد على العلم والدراسات الفنية.

