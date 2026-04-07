استقبل المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، اليوم بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، في زيارة رسمية لبحث سبل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارة والهيئة في كافة المجالات ذات الصلة، بهدف تحقيق الصالح العام وترسيخ قيم النزاهة والشفافية.

ورحب الوزير بوفد النيابة الإدارية المرافق لرئيس الهيئة، والذي ضم المستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والمستشار زكي شلقامي، مدير إدارة التفتيش القضائي، والمستشار منتصر عبد العال، مدير إدارة النيابات.

وفي مستهل كلمته، أعرب هاني حنا عن بالغ امتنانه وتقديره لهذه الزيارة الكريمة، مُثمنًا الدور المحوري للهيئة، والجهود الوطنية الرائدة التي تضطلع بها النيابة الإدارية في مكافحة الفساد وصون المال العام، مؤكدًا حرص الوزارة الدائم على تعزيز أطر التعاون المثمر مع الهيئة لتحقيق التكامل بين مؤسسات الدولة ودعم أهدافها الوطنية في ترسيخ دولة القانون.

ومن جانبه، أعرب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن خالص تمنياته للوزير بالتوفيق والسداد في مهامه الوطنية، وفي ختام اللقاء، أهدى المستشار محمد الشناوي درع الهيئة التذكاري للوزير تقديرًا لجهوده.