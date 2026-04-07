حالة الطقس.. الأرصاد تُعلن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق

كتب : مصراوي

07:50 ص 07/04/2026 تعديل في 07:51 ص

سقوط أمطار متفاوتة أرشيفية

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السحب الممطرة تتحرك شرقًا لتشمل مناطق من: "بورسعيد ودمياط- كفر الشيخ" يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانا على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن السحب امتدت إلى أجزاء من محافظات وسط الدلتا يصاحبها فرص سقوط أمطار أقل شدة.

وأكدت الهيئة أن السحب الرعدية الممطرة تؤثر على مناطق من الإسكندرية، إذ أنه من من المتوقع أن تتقدم لتؤثر على مناطق من شمال الوجه البحري وهي: "البحيرة- كفر الشيخ" مع تقدم الوقت.

أضافت أن الأمطار قد تكون غزيرة على بعض المناطق، أما باقي السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري مع فرصة لسقوط الأمطار مع تقدم الوقت.

وأشارت إلى أن بعض السحب المنخفضة والمتوسطة قد تظهر على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، إذ يصاحبها سقوط أمطار تكون خفيفة على بعض المناطق.

الأمطار الطقس حالة الطقس سقوط أمطار متفاوتة أمطار متفاوتة على المحافظات الأرصاد الجوية الأرصاد

الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
أخبار مصر

انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
الطقس السيئ.. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
مدارس

الطقس السيئ.. "التعليم" ترد على شائعات تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس
وجودكم يعرض حياتكم للخطر.. إسرائيل تُحذر الإيرانيين من التواجد في القطارات
شئون عربية و دولية

وجودكم يعرض حياتكم للخطر.. إسرائيل تُحذر الإيرانيين من التواجد في القطارات

عملية إنقاذ بنصف مليار دولار.. كيف تخسر واشنطن في إيران حتى حين تنتصر؟
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق