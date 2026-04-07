

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن السحب الممطرة تتحرك شرقًا لتشمل مناطق من: "بورسعيد ودمياط- كفر الشيخ" يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة قد تغزر أحيانا على بعض المناطق.

وأضافت الهيئة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية "فيسبوك"، أن السحب امتدت إلى أجزاء من محافظات وسط الدلتا يصاحبها فرص سقوط أمطار أقل شدة.

وأكدت الهيئة أن السحب الرعدية الممطرة تؤثر على مناطق من الإسكندرية، إذ أنه من من المتوقع أن تتقدم لتؤثر على مناطق من شمال الوجه البحري وهي: "البحيرة- كفر الشيخ" مع تقدم الوقت.

أضافت أن الأمطار قد تكون غزيرة على بعض المناطق، أما باقي السواحل الشمالية وجنوب الوجه البحري مع فرصة لسقوط الأمطار مع تقدم الوقت.

وأشارت إلى أن بعض السحب المنخفضة والمتوسطة قد تظهر على مناطق من شمال الصعيد والقاهرة الكبرى، إذ يصاحبها سقوط أمطار تكون خفيفة على بعض المناطق.