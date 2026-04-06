توجيه جديد من هيئة النقل العام بشأن زيادة الإيرادات

كتب : محمد نصار

01:30 م 06/04/2026

هيئة النقل العام

أصدرت هيئة النقل العام بالقاهرة توجيهات جديدة بشأن ضوابط عملية التشغيل اليومية وزيادة إيرادات الهيئة على مختلف الخطوط.

وبحسب مستند حصل عليه مصراوي، تضمنت الضوابط الجديدة، تواجد وحضور مدير الحركة أو رئيس الحركة الساعة الخامسة مساءً يوميًا اعتبارًا من يوم السبت 4 أبريل 2026 بالإدارة العامة للتخطيط وبحوث الحركة، ومعه الحالة الفنية وأعداد السائقين، وذلك للتخطيط لكيفية تشغيل الفرع في اليوم التالي لحين انضباط التشغيل وتحسين الإيرادات في الفروع.

وتضمن المستند عدم السماح بتخلف أي مدير حركة أو رئيس حركة لأي سبب من الأسباب أو إرسال من ينوب عنه لعدم التعرض للمُسائلة بكافة أنواعها.

كامل الوزير: تخفيض النفقات وتعظيم الإيرادات إلى أقصى حد

هيئة النقل العام محافظة القاهرة أتوبيسات النقل العام إيرادات النقل العام

أحدث الموضوعات

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
نصائح طبية

5 علامات تخبرك أنك تعاني من هبوط حاد في ضغطك.. احذرها
السيسي يصدق على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
أخبار مصر

السيسي يصدق على تعديلات بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية
استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
اقتصاد

استئناف ضخ الغاز الإسرائيلي لمصر.. ومصدر لمصراوي: اقترب من مليار قدم يوميًا
عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
شئون عربية و دولية

عمدة البسقلون بالمنيا يرد على جدل الـ 150 جرام ذهب: "كانت بتعدي النص كيلو"
تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد
اقتصاد

تجهيز 20 شركة.. هل يستوعب سوق المال الطروحات الحكومية المرتقبة وسط تصاعد

مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق