أصدرت هيئة النقل العام بالقاهرة توجيهات جديدة بشأن ضوابط عملية التشغيل اليومية وزيادة إيرادات الهيئة على مختلف الخطوط.

هيئة النقل العام بالقاهرة

وبحسب مستند حصل عليه مصراوي، تضمنت الضوابط الجديدة، تواجد وحضور مدير الحركة أو رئيس الحركة الساعة الخامسة مساءً يوميًا اعتبارًا من يوم السبت 4 أبريل 2026 بالإدارة العامة للتخطيط وبحوث الحركة، ومعه الحالة الفنية وأعداد السائقين، وذلك للتخطيط لكيفية تشغيل الفرع في اليوم التالي لحين انضباط التشغيل وتحسين الإيرادات في الفروع.

وتضمن المستند عدم السماح بتخلف أي مدير حركة أو رئيس حركة لأي سبب من الأسباب أو إرسال من ينوب عنه لعدم التعرض للمُسائلة بكافة أنواعها.

