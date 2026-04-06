قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، إن قانون الإدارة المحلية طال انتظاره؛ خصوصًا أنه تعطل كثيرًا منذ ٢٠١٦.

وأكدت عوض خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة اللواء محمود شعراوي، أن هذه المدة وما صدر خلالها من تشريعات، يؤكد وجود تغييرات.

تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة و"النواب" للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية

وأعلنت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تشكيل لجان مشتركة بين الحكومة ومجلس النواب؛ للنقاش حول مواد مشروع قانون الإدارة المحلية، للخروج بتشريع قابل للتطبيق.

وشددت الوزيرة على أن اللجان ستعمل فورًا بالتنسيق بين الحكومة ومجلس النواب؛ من أجل صدور قانون الإدارة المحلية في أسرع وقت.