لتطوير القدرات البشرية.. القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة التربية والتعليم

كتب : أحمد الجندي

01:53 م 05/04/2026 تعديل في 01:53 م
وقع اللواء أ.ح شريف جودة العرايشى رئيس هيئة التدريب للقوات المسلحة بروتوكول تعاون مع الدكتور أيمن محمد بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى إطار حرص القوات المسلحة على تطوير القدرات البشرية والإرتقاء المستمر بأفراد القوات المسلحة.


يهدف البروتوكول إلى تطوير العملية التعليمية والمناهج الدراسية التى يتم تدريسها لضباط الصف بإعتبارهم أحد الركائز الأساسية للقوات المسلحة ، كما تم الاتفاق على البدء فى تدريس (البكالوريا المصرية-البكالوريا التكنولوجية) لطلبة معهد ضباط الصف المعلمين إعتباراً من عام 2026 ،

بالإضافة إلى الإستفادة من الخبرات التكنولوجية فى مختلف المجالات التعليمية.

حضر توقيع البروتوكول عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

