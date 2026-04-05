كشف الدكتور محمد عبود، أستاذ الدراسات الإسرائيلية بجامعة عين شمس، أن صحيفة "إسرائيل هايوم" (من الصحف المنبثقة عن معاريف) نشرت صورة الرئيس عبد الفتاح السيسي على غلافها تحت عنوان "معضلة مصر".

وأوضح عبود خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن العنوان يحمل رسالة سلبية رغم الصورة الإيجابية، ويتحدث عن موقف مصر تجاه إسرائيل منذ حرب 7 أكتوبر (السيوف الحديدية) وحتى الحرب الحالية (زئير الأسد).

وأضاف أستاذ الدراسات الإسرائيلية أن التحقيق طويل ويتحدث عن أن مصر وقفت كحائط صد منذ عملية 7 أكتوبر ضد مخطط التهجير الذي كان يقبع في الدرج الإسرائيلي.

وأشار إلى أن إسرائيل تعترف في هذا التحقيق بدور مصر في وأد مخطط التهجير، واستغلال العلاقة بين الرئيس السيسي والرئيس ترامب في إطلاق مؤتمر شرم الشيخ وإيقاف الحرب.

وتابع الدكتور محمد عبود أن رئيس الموساد السابق إيلي كوهين قال في مذكراته إن الرئيس السيسي منذ اليوم الأول وقف ضد مخطط التهجير، وهذا ما منع إسرائيل من التنفيذ.

وأكد أن إسرائيل كانت تتهم مصر أثناء حرب 7 أكتوبر وتسرب معلومات يستغلها تنظيم الإخوان في اتهام مصر بأنها ستهجر، لكن اليوم إسرائيل نفسها تعترف بدور مصر في وأد المخطط.

وأوضح أستاذ الدراسات الإسرائيلية أن التحقيق يتحدث أيضًا عن وجود مصر في الملف اللبناني، ومحاولة التنسيق لإحكام قبضة الحكومة اللبنانية والعودة للاستقرار، وهو ما يعارض المصالح الإسرائيلية.

كما تطرق إلى وجود مصر في ملف الصومال، واصفًا الأمر بأنه "جيم شطرنج" بين إسرائيل ومصر في ملفات عديدة.

وشدد الدكتور محمد عبود على أن مصر حديثًا موجودة في الملف الإيراني، مشيرًا إلى أن رسالة الرئيس السيسي الأخيرة لترامب والتي قال فيها "أنت بيدك مفتاح إنهاء هذه الحرب" أزعجت الإسرائيليين.

وأوضح أن إسرائيل تصورت أن مصر تحاول إيقاف اللحظة التاريخية لإنهاء التهديد الإيراني، لكن الرئيس قدم رسالة استراتيجية ناضجة وقراءة عاقلة للمشهد الإقليمي بأن الحرب ستشعل الإقليم كله.

وأكد أن الدور المصري يقف كحائط صد ضد المصالح الإسرائيلية، واصفًا إسرائيل السلام مع مصر بـ"السلام البارد".