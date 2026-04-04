بدأ منذ قليل، عزاء نجل الإعلامي محمود الورواري في مسجد الشرطة بالشيخ زايد، والذي رحل عن عالمنا الأحد الماضي الموافق 29 مارس 2025.

وتوافد على العزاء عدد كبير من الإعلاميين والشخصيات العامة، جاء في مقدمتهم الإعلامي أحمد المسلماني رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، والدكتور أحمد غنيم رئيس الهيئة العامة للمتحف المصري الكبير، والكاتب أسامة هيكل وزير الإعلام السابق، والكاتبة فريدة الشوباشي.

كما حضر من الفنانين صلاح عبدالله ومحمد رياض والمخرج خالد يوسف وغيرهم

كما حضر عدد من أقارب وزملاء الإعلامي محمود الورواري على عزاء نجله، المقام حاليًا داخل مسجد الشرطة عقب صلاة المغرب، وذلك لتقديم واجب العزاء له ومواساته في حزنه على فقدان نجله.