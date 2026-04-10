أطلقت مديرية أوقاف الجيزة، اليوم الجمعة الموافق 10 أبريل 2026م، (20) قافلة دعوية موسعة، بمشاركة (200) إمام من أكفأ أئمة المديرية، وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وتوجيهات الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، لضبط الأداء الدعوي ونشر الفكر الوسطي المستنير.

واستهدفت القوافل المساجد التي لا يوجد بها أئمة معينون بمختلف أنحاء المحافظة، بهدف أداء خطبة الجمعة وسد العجز الدعوي، بما يضمن وصول الرسالة الدينية الصحيحة إلى جميع المواطنين، وتعزيز الانضباط الدعوي داخل بيوت الله، والتصدي للأفكار المنحرفة.

وأكد الشيخ سيد عمارة مدير أوقاف الجيزة، أن هذه القوافل تأتي ضمن خطة متكاملة لتكثيف الأنشطة الدعوية عقب شهر رمضان المبارك، موضحًا أن اختيار الأئمة المشاركين تم وفق معايير دقيقة لضمان تقديم خطاب ديني معاصر يعالج قضايا المجتمع، ويرسخ قيم الوسطية والتراحم والانتماء الوطني.

وشدد على استمرار تنفيذ القوافل الدعوية بصورة دورية، مع تكثيف المتابعة الميدانية من قبل قيادات المديرية والمفتشين؛ لضمان الالتزام الكامل بتعليمات وزارة الأوقاف، لا سيما فيما يتعلق بموضوع خطبة الجمعة ومدتها والانضباط بالمظهر الدعوي، وذلك بالتوازي مع تنفيذ مبادرات توعوية تهدف إلى الارتقاء بالأداء الدعوي داخل المساجد المحورية والقرى الأكثر احتياجًا للخدمات الدعوية.