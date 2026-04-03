بحضور وزير الأوقاف وكبار المسؤولين.. محافظ القاهرة يشارك في احتفالات الجيزة بعيدها القومي

كتب : أحمد العش

08:00 م 03/04/2026
أدى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صلاة الجمعة اليوم بمسجد السيدة خديجة بنت خويلد بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من كبار رجال الدولة، تلبية لدعوة الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي.

تفاصيل مشاركة محافظ القاهرة اليوم في احتفالات الجيزة بعيدها القومي

ألقى خطبة الجمعة الدكتور محمود عابدين أبو الحسن، إذ تناول في الخطبة الأولى قيمة الرحمة، تزامنًا مع احتفال مصر بيوم اليتيم، مؤكدًا أهمية تعزيز قيم التكافل والتراحم في المجتمع.
وتطرق في الخطبة الثانية إلى أهمية الاعتدال وعدم الإسراف، إلى جانب ضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء وأثر ذلك على المجتمع.
وتأتي هذه الفعاليات في إطار حرص محافظة الجيزة على إحياء مناسبتها القومية، التي تحتفل بها في 31 مارس من كل عام، تخليدًا لذكرى المقاومة الشعبية لأهالي قرية نزلة الشوبك بمركز البدرشين خلال ثورة 1919 ضد الاحتلال الإنجليزي، حيث جسد الأهالي أروع صور التضحية والفداء.
وتحمل هذه الذكرى تقديرًا لتضحيات 21 شهيدًا من أبناء القرية الذين واجهوا قطار جنود الاحتلال في 31 مارس 1919، في ملحمة وطنية خالدة تعكس قيم الانتماء والتضحية.

زووم

حدث بالفن | حقيقة إصابة عبدالرحمن أبوزهرة بورم في الرئة وعلاقة مصطفى محمود
نصائح طبية

ما أسباب الرغبة الشديدة في تناول الحلويات؟
شئون عربية و دولية

مقتل رئيس استخبارات الحرس الثوري الإيراني في ضربة أمريكية إسرائيلية
أخبار مصر

مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق..
زووم

"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس

