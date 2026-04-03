الأرصاد: سحب وأتربة مثارة على بعض المناطق

كتب : أحمد الجندي

03:52 م 03/04/2026

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الوضع الجوي الحالي على مختلف أنحاء الجمهورية وفق أخر صورة للأقمار الصناعية.

وأوضحت الهيئة أن هناك غطاء سحابي متفرّق على مناطق من الصحراء الغربية، ووسط وجنوب الصعيد، وشبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى سلاسل جبال البحر الأحمر، يتخلله بعض السحب الممطرة، تكون شدتها خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق.

وأشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى استمرار وجود الرمال المثارة على مناطق من سلاسل جبال البحر الأحمر، وبعض المناطق في السواحل الغربية وجنوب الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن باقي أنحاء الجمهورية تشهد أجواء مستقرة مؤكده على استمرار متابعة حالة الطقس لحظة بلحظة لضمان سلامة المواطنين.

الوضع الجوي الأرصاد الجوية الأقمار الصناعية

