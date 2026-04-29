أعلن جهاز حماية المستهلك، ضبط مخزن غير مرخص بمحافظة الجيزة يُستخدم في تصنيع المراتب من مواد وخامات مجهولة المصدر، مع تقليد أسماء علامات تجارية شهيرة، في إطار جهود الدولة لمكافحة الغش التجاري وضبط الأسواق.

ونفذت الإدارة العامة لضبط الأسواق حملة رقابية موسعة استهدفت أحد المخازن بمنطقة ميت رهينة بمركز البدرشين، حيث كشفت التحريات عن قيام المنشأة بإعادة تصنيع المراتب من خامات غير معلومة المصدر، مع تدوين بيانات فنية مضللة واستخدام علامات تجارية بالمخالفة للقانون بهدف خداع المستهلكين.

وأسفرت الحملة عن ضبط كميات كبيرة من المراتب المقلدة وغير المطابقة للمواصفات القياسية، إلى جانب المعدات والأدوات المستخدمة في عمليات التصنيع والتعبئة والتغليف، والتي تحمل أسماء علامات تجارية متداولة بالأسواق.

وأكد الجهاز أنه تم التحفظ على جميع المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، مع إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأوضحت التحريات أن القائمين على النشاط غير المشروع يقومون بإعادة تدوير المراتب وطرحها في الأسواق باعتبارها منتجات جديدة، دون أي سند قانوني، بما يُعد غشًا تجاريًا صريحًا ويهدد حقوق المستهلكين وسلامة المنتجات.

من جانبه، شدد إبراهيم السجيني على أن هذه الضبطية تعكس تحركات الدولة الحاسمة لمواجهة كافة صور الغش التجاري، مؤكدًا أن الجهاز لن يتهاون في التصدي لأي ممارسات تتعلق بإنتاج أو تداول سلع مجهولة المصدر أو تقليد العلامات التجارية.

وأضاف أن هذه الممارسات تمثل خطرًا مباشرًا على جودة المنتجات واستقرار الأسواق، فضلًا عن تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة بجميع المحافظات، والتعامل الحاسم مع أي مخالفات لضمان حماية حقوق المستهلكين.