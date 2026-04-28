بعد نحو 35 عامًا.. ملك بريطانيا يتحدث أمام مجلس النواب الأمريكي

بدأ ملك بريطانيا تشارلز الثالث كلمته في قاعة مجلس النواب الأمريكي، متوقعًا أن يدعو إلى"المصالحة والتجديد" بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، في ظل توترات متزايدة بسبب حرب إيران.



وافتتح ملك بريطانيا خطابه أمام الكونجرس الأمريكي بلمسة شخصية، مستذكرًا والدته الراحلة الملكة إليزابيث الثانية.

وقال الملك خلال خطابه: "وأنا أتحدث في هذه القاعة الشهيرة للنقاش والتداول، لا يسعني إلا أن أفكر في والدتي الراحلة الملكة إليزابيث، التي حظيت في عام 1991 بهذا الشرف نفسه لأول مرة، وتحدثت بالمثل تحت نظر تمثال الحرية الذي يعلو فوقنا".

وأشاد الملك بالمشرعين الأمريكيين، قائلًا: "أتيت اليوم إلى هنا بأعلى درجات الاحترام للكونجرس الأمريكي، هذا الحصن الديمقراطي الذي أُنشئ ليعبر عن صوت الشعب الأمريكي بأكمله ولتعزيز الحقوق والحريات المقدسة".



وأضاف لاحقًا أن هذا الخطاب يمثل "مناسبة عظيمة في حياة أمتينا للتعبير عن أسمى مشاعر التقدير والصداقة من الشعب البريطاني إلى الشعب الأمريكي".

ذكرى استقلال أمريكا

وخلال كلمته، وجّه الملك الشكر للمشرعين الأمريكيين والشعب الأمريكي على الترحيب به بمناسبة الذكرى الـ250 لتوقيع إعلان الاستقلال. وأثارت إشارته إلى استقلال أمريكا تصفيقًا حارًا من الحضور، حيث قال إن مصير البلدين ظل مترابطًا منذ ذلك الحين.



وأضاف مازحًا، نقلاً عن الكاتب أوسكار وايلد: "لدينا كل شيء مشترك تقريبًا مع أمريكا اليوم، باستثناء اللغة بالطبع!". وقال الملك إن العالم "يعيش أوقاتًا من عدم اليقين الكبير"، مشيرًا إلى الحروب في أوروبا والشرق الأوسط.



كما أشار إلى حادثة وقعت خلال عطلة نهاية الأسبوع، حين حاول شخص اقتحام فعالية حضرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو مسلح. وأضاف: "مهما كانت اختلافاتنا، ومهما كانت خلافاتنا، فإننا متحدون في التزامنا بحماية الديمقراطية وحماية شعوبنا من الأذى".



واختتم بالقول: "دعوني أقول بعزم لا يتزعزع: مثل هذه الأعمال العنيفة لن تنجح أبدًا".