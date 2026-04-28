صور.. تطوير ميدان روض الفرج واستحداث مجسم لمسلة فرعونية

كتب : محمد نصار

03:19 م 28/04/2026 تعديل في 04:31 م

محافظ القاهرة يتفقد تطوير ميدان روض الفرج

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال تطوير ميدان روض الفرج مع شارع أبو الفرج بحي الساحل، والتي شملت رفع كفاءة الطرق والأرصفة والبلدورات، واستحداث ميدان لتسيير الحركة المرورية يتوسطه مجسم لمسلة فرعونية.

وشدد محافظ القاهرة، خلال جولته، على رئيس الحي بضرورة التواجد الميداني اليومي لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بالميدان، مؤكدًا أن جميع مشروعات التطوير التي تنفذها الدولة تستهدف تحقيق مصلحة المواطن ورفع كفاءة الخدمات المقدمة له.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة اللواء عمر محمود الشافعي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

حظر إصدار تراخيص جديدة للمقاهي والمطاعم في 4 أحياء بالقاهرة

محافظ القاهرة إبراهيم صابر

ماذا قدم أحمد سيد زيزو للأهلي؟.. أرقام اللاعب مع الأحمر
رياضة محلية

ماذا قدم أحمد سيد زيزو للأهلي؟.. أرقام اللاعب مع الأحمر
بين الضربات العسكرية والضغط الأقصى.. ترامب يدرس خيارات متناقضة بشأن إيران
شئون عربية و دولية

بين الضربات العسكرية والضغط الأقصى.. ترامب يدرس خيارات متناقضة بشأن إيران
المتهم يصرخ ويدعي الجنون.. ماذا جرى في محاكمة قاتل زوجته ورضيعه بالمنوفية؟
أخبار المحافظات

المتهم يصرخ ويدعي الجنون.. ماذا جرى في محاكمة قاتل زوجته ورضيعه بالمنوفية؟
بالصور.. علي غزلان يعلن انفصاله عن المذيعة فرح شعبان للمرة الثالثة
زووم

بالصور.. علي غزلان يعلن انفصاله عن المذيعة فرح شعبان للمرة الثالثة
كيف تطورت محادثات السلام بين واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة؟
شئون عربية و دولية

كيف تطورت محادثات السلام بين واشنطن وطهران منذ بدء الهدنة؟

رحلة البحث عن مخرج.. مسيحيون منفصلون يترقبون تعديلات "الأحوال الشخصية"
لأول مرة منذ شهرين.. عبور ناقلة غاز مسال محمّلة بالكامل عبر مضيق هرمز
مصر تكثف التنسيق الدولي لدعم المفاوضات وخفض التوتر الإقليمي
من 3 مراحل.. تفاصيل المقترح الإيراني الأخير لوقف الحرب
مصراوي يكشف موقف الخطيب من رحيل توروب
سي إن إن: ترامب يتجه لرفض المقترح الإيراني الجديد لإنهاء الحرب
ارتفاع الحرارة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن طقس الـ5 أيام المقبلة