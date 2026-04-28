محافظ القاهرة يتفقد تطوير ميدان روض الفرج

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أعمال تطوير ميدان روض الفرج مع شارع أبو الفرج بحي الساحل، والتي شملت رفع كفاءة الطرق والأرصفة والبلدورات، واستحداث ميدان لتسيير الحركة المرورية يتوسطه مجسم لمسلة فرعونية.

وشدد محافظ القاهرة، خلال جولته، على رئيس الحي بضرورة التواجد الميداني اليومي لمتابعة استمرار حملات الحفاظ على ما تم تنفيذه من أعمال تطوير بالميدان، مؤكدًا أن جميع مشروعات التطوير التي تنفذها الدولة تستهدف تحقيق مصلحة المواطن ورفع كفاءة الخدمات المقدمة له.

رافق محافظ القاهرة خلال الجولة اللواء عمر محمود الشافعي، نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، وعدد من قيادات المحافظة.

