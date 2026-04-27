مطار شرم الشيخ بكامل طاقته التشغيلية بعد انتهاء المرحلة الأولى لتطوير الحقل الجوي

كتب : رضا السيد

01:52 م 27/04/2026
    المطار
    مطار شرم الشيخ الدولي
    مطار شرم

أعلنت الشركة المصرية للمطارات، الانتهاء من المرحلة الأولى من أعمال رفع كفاءة الحقل الجوي بمطار شرم الشيخ الدولي، والتي أسفرت عن اكتمال منظومة مواقف الطائرات وعودتها للعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

إعادة تشغيل 10 مواقف طائرات

وأكدت الشركة في بيانها، أنه جرى إعادة تشغيل 10 مواقف طائرات كانت خارج الخدمة، وأصبحت جميع مواقف الطائرات بالمطار في الخدمة بإجمالي طاقة استيعابية تبلغ 67 موقفًا، إلى جانب تطوير أجزاء من الممر المساعد (A) بما يعزز من كفاءة التشغيل ويرفع جاهزية المطار لاستقبال مختلف أنواع الطائرات، خاصة في ظل تنامي حركة الطيران السياحي.

تطوير الحقل الجوي على مراحل

وأوضح البيان أن هذا الإنجاز جرى من خلال خطة تنفيذ محكمة على مراحل متتالية، دون التأثير على انتظام الرحلات، أو انسيابية الحركة الأرضية مع الالتزام الكامل بأعلى معايير السلامة والمواصفات الفنية الدولية، كما يعد تجسيد واضح لقدرة منظومة التشغيل على تحقيق التوازن بين التطوير واستمرارية الأداء.

الارتقاء بمستوى الخدمات وتحديث البنية التحتية

وأشار إلى أن هذا التطوير جرى في إطار استراتيجية الشركة المصرية للمطارات للارتقاء بمستوى الخدمات، وتحديث البنية التحتية، بما يدعم جهود الدولة لتنشيط حركة السياحة، وتعزيز تنافسية المطارات المصرية إقليميًا ودوليًا.

