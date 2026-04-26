أديب عن تأمين ترامب: المسلح وصل إلى أمتار قليلة من باب رئيس أكبر دولة في العالم

كتب : حسن مرسي

10:28 م 26/04/2026 تعديل في 10:34 م

الإعلامي عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إن محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كشفت عن فجوة زمنية كبيرة في الإخلاء، حيث خرج نائبه فانس أولا ثم خرج ترامب بعد 11 ثانية.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن ميلانيا هي التي حست أن الصوت رصاص بينما ظن ترامب أنها أطباق.

وأوضح أن الفيديوهات أظهرت خروج نائب الرئيس فانس أولًا من القاعة، بينما تأخر ترامب وميلانيا عدة ثوانٍ، معتبرًا أن هذه الثواني في مثل هذه المواقف تعد فارقة، وقد تحدد مصير المسؤول الأمني المكلف بالوردية.

وأشار مقدم "الحكاية"، إلى أن المسلح وصل إلى أمتار قليلة من باب رئيس أكبر دولة في العالم، متسائلا عن مدى كفاءة التأمين.

وتابع أن الرجل المسؤول عن الوردية الأمنية هذه مستقبله انتهى، والأمريكيون لا يمشون الموظف في اليوم التالي.

وأوضح الإعلامي عمرو أديب، أن ترامب وسط محاولة الاغتيال كان مهتما بإنشاء قاعة مؤتمرات جديدة في البيت الأبيض لكن الكونجرس أوقف المشروع بسبب وجود مواقع أثرية.

وشدد عمرو أديب على أن بعض الضيوف ظلوا يصورون بالهواتف بدل الاحتماء، وهو ما يعكس طبيعة الحضور من الصحفيين.

عمرو أديب ترامب فانس أمن أمريكي

