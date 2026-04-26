استثمارات 800 مليون دولار.. وزير العمل يبحث مع “أروجلو” التركية خطط توسع جديدة

كتب : محمد أبو بكر

04:12 م 26/04/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يبحث مع “أروجلو” التركية خطط توسع جديدة (1)
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يبحث مع “أروجلو” التركية خطط توسع جديدة (2)
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يبحث مع “أروجلو” التركية خطط توسع جديدة (4)
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يبحث مع “أروجلو” التركية خطط توسع جديدة (5)
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يبحث مع “أروجلو” التركية خطط توسع جديدة (6)
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يبحث مع “أروجلو” التركية خطط توسع جديدة (7)
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يبحث مع “أروجلو” التركية خطط توسع جديدة (8)
  • عرض 9 صورة
    وزير العمل يبحث مع “أروجلو” التركية خطط توسع جديدة (9)

التقى حسن رداد، وزير العمل، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، وفدًا رفيع المستوى من مجموعة "أروجلو" (Eroğlu) القابضة، ذات الاستثمارات التركية، برئاسة المهندس فاتح سالبارس، المدير العام للمجموعة في مصر. وتناول اللقاء استعراض الخطط التوسعية للمجموعة، ومناقشة آليات دعم الدولة للمشروعات الصناعية الكبرى التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل مستدامة، وذلك بحضور قيادات القطاعات المالية والموارد البشرية بالمجموعة.

واستعرض وفد "أروجلو"، بحسب بيان وزارة العمل، الأحد، خلال الاجتماع، استراتيجية المجموعة طويلة الأجل في مصر كشريك صناعي قائم على التصدير، مؤكدين أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة من المتوقع أن يتجاوز 800 مليون دولار أمريكي.

وأوضح الوفد، أن خطط التوسع تشمل رفع عدد العاملين في منشآت المجموعة ليتجاوز 10 آلاف عامل، بما في ذلك توسعات مصانع الملابس الجاهزة و"أروجلو نيتينج" بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصولًا إلى المشروع الاستراتيجي لتصنيع الكرتون المقرر إطلاقه في عام 2027 باستثمارات قدرها 400 مليون دولار.

من جانبه، أكد وزير العمل، حرص الوزارة على تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين، وتوفير بيئة عمل مستقرة تدعم النمو الصناعي. وأسفر الاجتماع عن موافقات مهمة تشمل تسريع إجراءات تصاريح العمل للخبراء الأجانب، وتسهيل تأشيرات الكوادر الفنية، بالإضافة إلى التنسيق لربط المجموعة بقواعد بيانات العمالة المؤهلة في محافظات القناة والشرقية، وبحث سبل الاستفادة من حوافز دعم الأجور وبرامج تشغيل الشباب والنساء، بما يضمن استدامة الكفاءات الوطنية داخل مصانع المجموعة.

وتم الاتفاق، في ختام اللقاء، على تعزيز التعاون المشترك في مجالات التدريب المهني عبر إنشاء شراكات مع المدارس الفنية والجامعات، وتوسيع نطاق أكاديمية التدريب الداخلية بالمصانع لنقل الخبرات العالمية إلى العمالة المصرية. وأشادت فاطمة أبو السعود، نائب مدير الموارد البشرية بالمجموعة، بمستوى التجاوب والدعم الحكومي، مؤكدة التزام "أروجلو مصر" بالمساهمة الفاعلة في التنمية الاقتصادية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، من خلال تعظيم القيمة المضافة للصناعة الوطنية.

وزارة العمل الاستثمار فرص عمل

بينهم مصريان.. القصة الكاملة لاتهام 3 شباب في جريمة اغتصاب جماعي بإنجلترا
شئون عربية و دولية

بينهم مصريان.. القصة الكاملة لاتهام 3 شباب في جريمة اغتصاب جماعي بإنجلترا
شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
اقتصاد

شعبة المخابز: 500 جنيه انخفاضا في أسعار الدقيق الحر بالأسواق
"سباق الكهرباء يشتعل".. مقارنة بين أرخص سيارتين بالسوق المصري
أخبار السيارات

"سباق الكهرباء يشتعل".. مقارنة بين أرخص سيارتين بالسوق المصري
مواعيد غلق المحلات والعمل عن بعد.. قرار حكومي مرتقب خلال ساعات
أخبار مصر

مواعيد غلق المحلات والعمل عن بعد.. قرار حكومي مرتقب خلال ساعات
كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)
زووم

كواليس فيلم النصيب.. ياسمين صبري ترتدي فستان زفاف (شاهد الصورة)

تضغط على مصر.. كيف تكشف صدمة النفط هشاشة الاقتصاد العالمي؟
محاولة اغتيال ترامب.. مشاهد بالفيديو والصور توثق لحظات الرعب
السيسي يعلق على محاولة اغتيال ترامب.. ماذا قال؟
وزير التعليم: طرح 15 ألف فرصة عمل لخريجي التعليم الفني مركزيًا لأول مرة
مدرس خصوصي.. ماذا نعرف عن المشتبه به في محاولة اغتيال ترامب؟