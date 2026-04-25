وجه الإعلامي مجدي الجلاد سؤالًا إلى المستشار طاهر الخولي، وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بشأن موعد الانتهاء من إقرار تعديلات قانون الأحوال الشخصية.

متى ينتهي قانون الأحوال الشخصية في مصر؟ التفاصيل الكاملة

وقال "الخولي" خلال حواره مع الإعلامي مجدي الجلاد في بودكاست "أسئلة حرجة" المذاع على منصات التواصل الاجتماعي لمؤسسة "أونا" للصحافة والإعلام، والتي تضم مواقع (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، إن البرلمان يسعى بجدية للانتهاء من القانون خلال الفصل التشريعي الحالي، رغم عدم تقدم الحكومة بمشروع القانون حتى الآن.

وأضاف أن اللجنة البرلمانية في حالة استعداد كامل لمناقشة وإقرار التعديلات، مؤكدًا أن الهدف الأساسي هو تحقيق استقرار الأسرة المصرية وحماية الطفل المصري.

وأشار النائب طاهر الخولي، إلى أن قانون الأحوال الشخصية الحالي يعود إلى قرن مضى، معتبرًا أن هناك حالة ضرورة ملحة لإنهاء تعديله بما يحقق إعادة التوازن داخل الأسرة المصرية ويعزز الاستقرار العاطفي للأطفال.







