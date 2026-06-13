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مدبولي: رشيد الثانية بعد القاهرة في عدد الآثار الإسلامية وخطة لإحيائها

كتب : محمد أبو بكر

05:17 م 13/06/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

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أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مدينة رشيد تُعد ثاني مدينة مصرية بعد القاهرة من حيث عدد الآثار الإسلامية، لما تضمه من مبانٍ ومنشآت تاريخية تعكس عراقة الحضارة المصرية عبر العصور.

"رئيس الوزراء: خطة متكاملة لترميم المباني والمناطق التراثية"

أوضح أن الدولة تنفذ خطة شاملة لتطوير مدينة رشيد، تشمل ترميم المباني التاريخية والشوارع والأروقة التراثية، وذلك بالتنسيق بين وزارتي السياحة والآثار والتنمية المحلية، للحفاظ على الطابع التاريخي للمدينة.

"مدبولي: نستهدف تحويل رشيد إلى مقصد سياحي وأثري عالمي"

أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الهدف من أعمال التطوير الجارية هو تحويل مدينة رشيد إلى مقصد سياحي وأثري عالمي، بما يعكس تاريخها العريق ويعزز من مكانتها على خريطة السياحة المصرية، ويسهم في جذب المزيد من الزوار من مختلف دول العالم.

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تطوير المناطق التراثية مدينة رشيد السياحة المصرية الآثار الإسلامية

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