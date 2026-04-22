إعلان

خالد عكاشة: هدنة ترامب "مناورة" لحفظ ماء الوجه.. وإسرائيل تفرض "واقعاً معقداً" في غزة

كتب : داليا الظنيني

11:36 م 22/04/2026

العميد خالد عكاشة

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للدراسات السياسية، إن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن هدنة ممتدة ليس إلا محاولة من الأطراف المعنية لإيجاد مخرج يحفظ "ماء الوجه"، معتبراً أن حالة الاستنزاف المستمرة وغياب الانتصارات الحاسمة دفعت الجميع نحو البحث عن تسوية مؤقتة توقف نزيف الخسائر.

عقيدة الخطوط الصفراء

أضاف "عكاشة" خلال استضافته ببرنامج "المشهد" مع الإعلامي نشأت الديهي، أن المشهد الميداني يشير إلى خطورة بالغة، إذ تتبع إسرائيل ما أسماه بـ"عقيدة الخطوط الصفراء"، وهي استراتيجية تهدف إلى فرض حقائق جغرافية وسياسية جديدة داخل قطاع غزة، مما يهدد بتحويل الأزمة إلى صراع طويل الأمد وأكثر تعقيداً من ذي قبل.

وأوضح مدير المركز المصري للدراسات السياسية، أن القيادة المصرية تضع ملف غزة على رأس أولوياتها، مشيرًا إلى أن تصريحات واتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسي الدولية تركز بشكل دائم على حتمية الانتقال من المرحلة الأولى للتهدئة إلى المرحلة الثانية، لضمان استقرار الأوضاع ومنع انفجارها مجدداً.

وذكر أن التمدد الإسرائيلي على الأرض يتطلب يقظة عربية وإقليمية، مؤكداً أن دول المنطقة مطالبة بصياغة ردود أفعال موحدة تتبنى رؤية استراتيجية واضحة لمواجهة التحركات الإسرائيلية التي تسعى لتغيير ملامح القطاع.

وأضاف العميد خالد عكاشة ، أن التحذيرات المصرية المتتالية تعكس قراءة دقيقة للمخاطر، مشدداً على أن أي تراخٍ في الضغط الدبلوماسي قد يمنح الاحتلال فرصة لتثبيت وقائع يصعب التراجع عنها مستقبلاً، مما يفرض ضرورة التحرك السريع لكسر حلقة التصعيد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قطاع غزة دونالد ترامب العميد خالد عكاشة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

وزير المالية: زيادات غير مسبوقة فى أجور العاملين بالدولة بداية من يوليو
وزير المالية: تحديد سعر صرف الدولار في الموازنة الجديدة بـ47 جنيهًا.. تفاصيل
رئيس الوزراء يُحدد رسميًا موعد إجازة عيد العمال
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
الحكومة تعلن رسميًا بدء التوقيت الصيفي غدًا الخميس وتقديم الساعة 60 دقيقة
رئيس الوزراء يكلف بتخطيط المنطقة الساحلية لجذب الاستثمارات السياحية
بالفيديو والصور- قصة العثور على كنز تل فرعون.. اكتشفوه صدفة في حفر مركز شباب بالشرقية
إيران تقر بتمديد وقف إطلاق النار مع أمريكا
3 آلاف جنيه.. بشرى سارة من وزير المالية للمعلمين في المدارس والإدارات
خبير مخضرم بأسواق الاستثمار.. ماذا نعرف عن عمر رضوان الرئيس الجديد للبورصة؟
مدبولي يصدر قرارًا بتعيين عمر صادق رئيسًا للبورصة المصرية
خاص.. عملاقا إيطاليا يدخلان سباق التعاقد مع محمد صلاح
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟