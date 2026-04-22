إعلان

تقديم الساعة 60 دقيقة.. السكك الحديدية تكشف موقف القطارات أثناء تطبيق التوقيت الصيفي

كتب : محمد نصار

04:26 م 22/04/2026

سكك حديد مصر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر بدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026 اعتبارًا من الساعات الأولى من صباح يوم الجمعة الموافق 24 أبريل، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء الخاص بتطبيق التوقيت الصيفي.

وأصدرت الهيئة تنبيهًا مهمًا لجمهور الركاب بضرورة مراعاة تغيير التوقيت، لضمان عدم التأخر عن مواعيد الرحلات، موضحة أن الساعة سيتم تقديمها بمقدار 60 دقيقة كاملة عند حلول الساعة 12:00 منتصف ليل الخميس 23 أبريل، لتصبح الساعة 1:00 صباحًا يوم الجمعة مباشرة.

وأكدت الهيئة أن حركة القطارات ستستمر وفق الجداول المقررة مسبقًا دون إجراء أي تعديلات، مشددة على أن تطبيق التوقيت الصيفي لن يؤثر على انتظام التشغيل بجميع خطوط السكك الحديدية على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الهيئة، فيما يتعلق بالقطارات التي تكون في مسيرها وقت تغيير التوقيت، أنه سيتم اعتبار هذه الرحلات متأخرة لمدة ساعة واحدة فقط نتيجة تقديم الوقت، على أن تواصل القطارات رحلاتها بشكل طبيعي حتى الوصول إلى محطاتها النهائية دون أي تغييرات أخرى.

وناشدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر جمهور الركاب ضرورة الانتباه لفارق التوقيت الجديد، وتقديم ساعاتهم الشخصية قبل التوجه إلى المحطات، لضمان الوصول في المواعيد المحددة وتفادي التأخر عن القطارات بسبب الاعتماد على التوقيت القديم.

الساعة

السكة الحديد مواعيد القطارات التوقيت الصيفي 2026

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

