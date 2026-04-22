باستثمارات 1.8 مليار دولار.. مصدر بالكهرباء يكشف موعد إنتاج بطاريات تخزين الطاقة


كتب- محمد صلاح:

08:51 ص 22/04/2026 تعديل في 08:54 ص

وزارة الكهرباء

كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بدء الإنتاج التجريبي لمصنع بطاريات تخزين الطاقة نهاية العام المقبل، بإجمالي استثمارات تُقدر بنحو 1.8 مليار دولار، في إطار خطة الدولة لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وتحقيق استقرار الشبكة القومية للكهرباء.

أوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "مصراوي"، أن المشروع يأتي ضمن استراتيجية متكاملة للتوسع في مشروعات تخزين الطاقة، بما يساهم في تعظيم الاستفادة من قدرات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، خاصة في أوقات الذروة، وتقليل الفاقد وتحسين كفاءة التشغيل.

أضاف أن الاجتماع الأخير شهد متابعة الموقف التنفيذي لإقامة المصنع، والذي يُعد من أكبر مشروعات تخزين الطاقة في المنطقة، لافتًا إلى أن العمل يسير وفق الجداول الزمنية المحددة تمهيدًا لبدء الإنتاج نهاية العام المقبل.

وأشار إلى أن الخطة تتضمن أيضًا إقامة عدد من محطات تخزين الطاقة سواء المتصلة بالشبكة القومية أو المنفصلة، في عدد من المحافظات، من بينها المنيا والإسكندرية وقنا، بإجمالي قدرات تصل إلى 4000 ميجاوات.

وأكد المصدر أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في قطاع الكهرباء المصري، إذ تسهم في دعم استقرار الشبكة، ومواجهة التذبذب في إنتاج الطاقة المتجددة، فضلًا عن تقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات.

وشدد على أن وزارة الكهرباء تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات تخزين الطاقة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لضمان استدامة إمدادات الكهرباء، خاصة في ظل التوسع الكبير في مشروعات الطاقة النظيفة خلال السنوات الأخيرة.

الذهب يرتفع مع تراجع النفط عقب تمديد الهدنة مع إيران
