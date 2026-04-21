التقى المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، لبحث سبل التعاون في تعزيز الصناعة المحلية وتوطين تكنولوجيات التصنيع.

ويأتي ذلك تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الرامية إلى تعميق التصنيع المحلي وتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية، التي ترتكز على زيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وتقليل الاستيراد من خلال توطين أحدث التكنولوجيات التصنيعية، حيث عُقد اللقاء بمقر وزارة الإنتاج الحربي بمدينة السلام.

وأكد "جمبلاط" ضرورة التواصل المستمر والبنّاء مع اتحاد الصناعات المصرية، نظرًا لدوره المهم في رسم ملامح العمليات التصنيعية داخل كبرى الشركات المصرية، فضلًا عن تنسيق التعاون بين مختلف الشركات الصناعية الحكومية والقطاع الخاص.

وشدد على أهمية استغلال الإمكانيات التصنيعية والبشرية بشركات الإنتاج الحربي، بما يتوافق مع التوجيهات الرئاسية بزيادة نسب التصنيع المحلي وإقامة شراكات مع شركات القطاع الخاص، وذلك في ضوء تنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2024–2030)، التي تستهدف تحقيق نقلة نوعية في القطاع الصناعي بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية.

وفي هذا الإطار، أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، ضرورة السعي لزيادة نسبة التصنيع المحلي من خلال شراكات صناعية تفتح آفاقًا لعمليات التصدير، بما يسهم في توفير العملة الصعبة وإضافة قيمة مضافة للعمليات التصنيعية للشركات، ويساهم في دعم الاقتصاد المصري.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن الاستراتيجية الوطنية التي تستهدف رفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي إلى معدلات أعلى بحلول عام 2030، من خلال إنشاء مصانع جديدة، وتحسين الجودة، والتوجه نحو الصناعات الخضراء.

وخلال اللقاء، تم مناقشة عدد من مجالات التصنيع المختلفة مع مجموعة السويدي، إلى جانب الصناعات المغذية، وسبل دعمها بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية، بالإضافة إلى تذليل العقبات التي تواجه تنفيذها وفق أعلى المواصفات، مع التركيز على تطوير شركات الإنتاج الحربي وجذب الاستثمارات.

حضر اللقاء من وزارة الإنتاج الحربي المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد، المشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، إلى جانب عدد من المسؤولين بالوزارة والهيئة.

تطوير بحيرة قارون.. توجيهات عاجلة بإزالة المعوقات وزيادة الإنتاج السمكي



