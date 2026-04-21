ليست بالقوة التي يتخيلها البعض.. أديب: إيران قد تقدم تنازلات في المفاوضات أكثر من المتوقع

كتب : حسن مرسي

12:47 ص 21/04/2026

عمرو أديب

قال الإعلامي عمرو أديب، إنه لن يتعجب من تقديم إيران في المفاوضات مع الولايات المتحدة أكثر من المتوقع، لأنها ليست بالقوة التي يتخيلها البعض.

وأضاف أديب، خلال برنامجه "الحكاية" عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن طهران هُزمت في الحرب وفق التقدير العسكري، لكن البعض يصفق لانتصارات إعلامية لخبراء إيرانيين.

وأشار الإعلامي عمرو أديب، إلى أن الانتصار في الاستوديو لا علاقة له بالدمار الذي حدث في إيران وإزاحة القيادة والتدمير الهائل في البنية التحتية.

وأوضح أن إيران أطلقت صواريخ على الإمارات أكثر مما أطلقته على إسرائيل، مؤكدا أنها تخسر يوميا 500 مليون دولار.

وشدد عمرو أديب على أن العقل العربي يحتاج إلى الواقعية، مشيرا إلى أن الحرس الثوري قد ينسحب من التفاوض في اللحظة الأخيرة لتجنب فقدان ماء الوجه، مما قد يؤدي إلى تجدد الحرب.

عمرو أديب مفاوضات إيران خسائر يومية هزيمة

