إعلان

اليوم.. مدبولي يلقى بيانًا أمام النواب بشأن إجراءات الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية

كتب : أحمد عبدالمنعم

09:00 ص 21/04/2026

الدكتور مصطفى مدبولي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يلقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

في سياق متصل، تشهد جلسة الأربعاء إلقاء أحمد كجوك، وزير المالية، بيانًا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/ 2027، كما يلقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/ 2027.

وتشهد الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذى انتهت منه اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأسبوع الماضي، بعد إقراره من مجلس الشيوخ، وشهدت مناقشاته جدلا مع ممثلى قطاع الأعمال حول النصوص الخاصة بالعقوبات.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس الوزراء الأزمة الاقتصادية مجلس النواب مصطفى مدبولي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

