يلقي الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن الإجراءات والتدابير الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

في سياق متصل، تشهد جلسة الأربعاء إلقاء أحمد كجوك، وزير المالية، بيانًا عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/ 2027، كما يلقى وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بيانا عن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2026/ 2027.

وتشهد الجلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والذى انتهت منه اللجنة الاقتصادية بالمجلس الأسبوع الماضي، بعد إقراره من مجلس الشيوخ، وشهدت مناقشاته جدلا مع ممثلى قطاع الأعمال حول النصوص الخاصة بالعقوبات.