أكد الإعلامي محمد علي خير، أن الحكومة بحاجة لاتخاذ قرار مصيري بشأن تمديد أو إلغاء قرار غلق المحال التجارية الساعة 11 مساء.

وأوضح خير، خلال برنامجه "المصري أفندي" عبر فضائية "النهار"، أن الحكومة ستوازن بين التوفير اليومي الذي يتراوح بين 40 و60 مليون جنيه وبين الأضرار الاقتصادية من تراجع المبيعات.

وأضاف الإعلامي أن الحكومة خسرت 14% قيمة مضافة من الضرائب على الدخل بسبب الغلق المبكر، كما تأثرت العمالة والأرباح سلبا.

وأشار إلى أن المزاج العام للمصريين يريد عودة الحياة كما كانت، خاصة مع قدوم السياح العرب في الصيف الذين اعتادوا السهر حتى الفجر.

وتابع أن القهوة تمثل متنفسا لملايين المصريين، ورضا الناس مطلب تسعى كل حكومة لتحقيقه لدعم الاستقرار الاجتماعي.

وشدد محمد علي خير على ضرورة إعلان الحكومة القرار بشكل رسمي وواضح، مشيدا بتصريح وزير البترول بعدم وجود تخفيف أحمال في الصيف القادم.