التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" العالمية، كريستوف بيريا، والوفد المرافق له؛ لاستعراض إمكانات مركز الأبحاث والتطوير التابع للشركة ودوره في تطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

أعرب رئيس الوزراء، في بداية اللقاء، عن ترحيبه بالرئيس التنفيذي لشركة "فاليو" والوفد المرافق، مشيدًا بالشراكة الرائدة القائمة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشركة الفرنسية.

رئيس الوزراء: مصر تستهدف الريادة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

أكد "مدبولي" أن الحكومة المصرية تُولي قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أولوية كبيرة ضمن خطط التنمية، وتعمل على تطويره والاستفادة من أحدث التقنيات العالمية، مشيرًا إلى دعم الدولة الكامل لأنشطة شركة "فاليو" في مصر، وحرصها على التوسع في الاستفادة من الكفاءات المصرية المتميزة من المهندسين والمبتكرين.

وأشاد بإعلان شركة "فاليو" عن افتتاح مركزها الجديد في مصر لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أنه سيكون أحد أبرز مراكز البحث والتطوير التابعة لها عالميًا.

وثمّن رئيس الوزراء، خطط توسع شركة "فاليو" في السوق المصرية، مؤكدًا أن هذه التوسعات تسهم في تعميق استخدام التكنولوجيا المتقدمة في عمليات التصنيع، وتعزز من قدرات الكوادر المصرية لتلبية الطلب المتزايد على الحلول الذكية في قطاع السيارات.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: أتيحت لي قبل عامين فرصة زيارة مقركم في مصر، ورأيت عن قرب الشباب المصريين العاملين معكم، وانبهرت بمدى كفاءتهم وقدرتهم على تقديم الخدمات لكبريات شركات السيارات في العالم من خلال تقنيات فاليو المتطورة.

أبرز تصريحات وزير الاتصالات اليوم

أشار المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بدوره، إلى أنه من المقرر أن يبدأ المركز الجديد أعماله بنحو 35 مهندسًا، مع خطة للتوسع لتجاوز مائة من المتخصصين خلال الفترة المقبلة، إذ سيركز على هدفين رئيسيين: أولهما تسريع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف أنشطة الشركة عالميًا بما يسهم في تعزيز الإنتاجية، وثانيهما تطوير أدوات متقدمة تدعم برمجيات الجيل القادم من حلول التنقل الذكي، معربًا عن استعداد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لدعم توسعات الشركة في مصر.

وأضاف: ينضم هذا المركز إلى شبكة عالمية من الخبراء التابعين للشركة والمتخصصين في مجال الذكاء الاصطناعي، بما يدعم توجه مصر نحو أن تصبح مركزًا إقليميًا للتكنولوجيا ووجهة جاذبة للاستثمارات العالمية في مجال البرمجيات.

ولفت وزير الاتصالات، إلى أن افتتاح المركز يعد بمثابة انجاز مهم للغاية لشركة "فاليو"، مشيرًا إلى أن المركز سيعتمد على كوادر وكفاءات مصرية على أعلى مستوى، مؤكدا: شراكتنا مع "فاليو" استراتيجية، وتمثل نموذجا ناجحا للشراكة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والقطاع الخاص، كما تطرق الوزير أيضًا لخطط فاليو التوسعية في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.

"فاليو" تعلن توسعها في مصر قريبًا

أعرب كريستوف بيريا، خلال اللقاء، عن سعادته بهذه الزيارة التي يقوم بها حاليا والتي سيتم خلالها افتتاح المركز الجديد التابع لشركة "فاليو" في مصر لتطوير تطبيقات الذكاء الاصطناعي، إذ سيتم الاعتماد في هذا المركز على الكفاءات المصرية من المهندسين والمطورين، مشيدًا بالدعم الكبير الذي تلقته شركة "فاليو" من الحكومة المصرية.

واستعرض المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، خلال اللقاء ،التعاون القائم بين الهيئة وشركة فاليو وذلك على امتداد 20 عامًا منذ وجود فاليو في السوق المصرية، مؤكدًا استعداده لتقديم جميع صور الدعم الممكنة للشركة الفرنسية بما يدعم توسعاتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأعرب رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، عن استعداده لزيارة مركز فاليو الجديد للأبحاث والتطوير خلال الفترة المقبلة، وعلى الفور وجّه مسئولو الشركة الدعوة للدكتور مصطفى مدبولي لإتمام هذه الزيارة في أقرب وقت ممكن.

