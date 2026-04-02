تلقى الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريرًا من قيادات الوزارة، يستعرض الموقف الحالي للمنظومة المائية في ضوء هطول الأمطار والتقلبات الجوية يومي الأربعاء والخميس 1 و2 أبريل 2026 على عدد من محافظات الجمهورية.

موقف المنظومة المائية في ضوء التقلبات الجوية

أوضح التقرير استقرار حالة المناسيب والتصرفات بشبكة الترع والمصارف بعموم الوادي والدلتا، طبقًا للمناسيب والتصرفات المقررة، واستقرار حالة جسور المجاري المائية بصورة آمنة، وتحقيق المناسيب الآمنة أمام وخلف محطات الرفع بمختلف المحافظات، مع انتظام تشغيل المحطات واستقرار التغذية الكهربائية لها، وجاهزية مولدات الديزل للتعامل مع أي حالات لانقطاع التغذية الكهربائية.

كما يتم تحقيق التعامل المرن والديناميكي في توزيع وإدارة المياه من خلال إجراء الموازنات المائية على القناطر الرئيسية والقناطر الفاصلة بين إدارات الري، مع تخفيض التصرفات والمناسيب بشبكة الترع والرياحات لاستيعاب مياه الأمطار المتساقطة، في ظل تراجع الطلب على الري.

وتتواصل كذلك المتابعة من جانب أجهزة مصلحة الري للاطمئنان على حالة منشآت الحماية من أخطار السيول بمختلف المحافظات، ورصد ما قد ينتج عن هذه الأمطار من سيول.

وكان الدكتور سويلم قد أصدر توجيهاته لأجهزة الوزارة المعنية برفع درجة الاستعداد والجاهزية بكافة الإدارات على مستوى الجمهورية، وتفعيل غرفة الطوارئ المركزية وغرف الطوارئ بالمحافظات على مدار الساعة، لمتابعة تداعيات التقلبات الجوية، وضمان الاستجابة الفورية لأي مستجدات أو حالات طارئة.

وصرح الدكتور سويلم، بأن جهات الوزارة المعنية تواصل المتابعة الميدانية لكافة الترع والمصارف ومحطات الرفع والمنشآت المائية، للاطمئنان على حالة وجاهزية المنظومة المائية للتعامل الفوري والمرن مع أي حالات طارئة، وضمان استمرارية تشغيل المنظومة دون أي تأثير نتيجة للظروف الجوية، وذلك من خلال التنسيق الدائم والمتواصل بين أجهزة الوزارة بالمحافظات وأجهزة المحليات والأجهزة الأمنية، وكذا أجهزة الوزارات المعنية.

وشدد الوزير، على استمرار حالة الجاهزية والاستنفار التام، والتواجد الميداني المستمر بكافة الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات، مع مواصلة المتابعة من خلال غرف الطوارئ، واستمرار جاهزية وحدات الرفع النقالي والمعدات والسيارات بمراكز الطوارئ التابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء، وذلك لحين انتهاء حالة التقلبات الجوية، لضمان سرعة التعامل مع أي بلاغات أو طوارئ.



