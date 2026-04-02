إعلان

نقل شعائر صلاة الجمعة غدًا من مسجد السيدة خديجة بـ6 أكتوبر

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

05:40 م 02/04/2026

شعائر صلاة الجمعة ارشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ينقل التليفزيون والإذاعة المصرية وبعض القنوات الخاصة، غدًا، على الهواء مباشرة شعائر صلاة الجمعة من مسجد السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها بمنطقة غرب سوميد بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة.

ويحضر صلاة الجمعة، غدًا، الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وقيادات وزارة الأوقاف، على أن يتلو القرآن القارئ الشيخ محمود الخشت.

خطبة الجمعة بمساجد الأوقاف

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة غدًا بعنوان "قل إصلاح لهم خير"، على أن يكون موضوع خطبة الجمعة الثانية هو "ترشيد استهلاك الكهرباء".

وشددت وزارة الأوقاف على الأئمة بضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وأكدت أنه من الأفضل أن يُنهي الخطيب خطبته والناس في شوق إلى المزيد، خيرٌ من أن يُطيل فيملّوا، وفي الدروس والندوات والملتقيات الفكرية متسع كبير.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

صلاة الجمعة خطبة الجمعة مسجد السيدة خديجة وزارة الأوقاف

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

