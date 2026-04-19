قالت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب، إن العدادات الكودية تمثل "عداد الغلابة"، حيث تُركب في المساكن غير المرخصة لتقنين أوضاع المواطنين البسطاء وضمان دفعهم لاستهلاك الكهرباء.

وأوضحت السعيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، أن وزارة الكهرباء بدأت محاسبة هؤلاء المواطنين بأثر رجعي على أعلى شريحة، وهو ما يخالف الدستور المصري الذي ينص على عدم تطبيق القوانين بأثر رجعي، مشيرة إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، وأن المواطنين تعاقدوا منذ سنوات على أسعار أقل بكثير.

وأكدت أن القرار يرهق الأسر الفقيرة التي لا يتجاوز استهلاكها لمبة واحدة أو بضعة أجهزة بسيطة، حيث كان متوسط الفاتورة 70 أو 80 جنيهًا، بينما قد تصل الآن إلى 500 جنيه شهريًا، وهو مبلغ يستحيل على هذه الفئات دفعه.

وكشفت أن عدد المتضررين قد يصل إلى 5 ملايين مواطن في القرى والنجوع، معتبرة أن هذا القرار يهدم العدالة الاجتماعية ويقضي على جهود الدولة في دعم الفقراء عبر برامج مثل "تكافل وكرامة".

وطالبت السعيد الحكومة ورئيس الوزراء بمراجعة القرار وإجراء دراسة أثر قبل تطبيقه، مؤكدة أن الدولة لا يمكن أن تمنح دعمًا رمزيًا للفقراء ثم تسحب منهم أضعافه عبر فواتير الكهرباء.